„Mănăstirea Moldoviţa”

„Cu sacul în spate am străbătut atâtea din aşezările frumoase şi munţii minunaţi ai Bucovinei. Ce lecţie de istorie, de iubire de ţară, de înţelegere şi cunoaştere a sufletului românesc. Iată sfânta ctitorie a voievodului Petru Rareş, Mănăstirea Moldoviţa, a cărei pictură ţi se pare că-i de ieri, de alaltăieri. În ciuda vremii, opera mânii a cine ştie cărui zugrav a persistat în aceeaşi măreţie…Dar mâni murdare au îndrăznit, pe unde au ajuns, să scrijelească nume ce au murdărit sfânta comoară păzită acum de un grup de 5-6 biete dar harnice călugăriţe. Muzeul păstrat lângă biserică, atelierul de covoare, biserica – paraclis şi toată curăţenia din sfânta mănăstire este munca şi ruga de fiecare zi a acestor măicuţe. Se vede aici o întrebuinţate frumoasă a vieţii de chilie. Alături, la vreo 200 de metri, o grămăgioară de piatră, ce încă rezistă într-un rest de zid, vrea să strige către toţi creştinii care vin pe acolo, că aici a fost odată ctitoria lui Alexandru cel Bun, organizatorul şi întemeietorul ierarhiei bisericeşti din Moldova”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4616, August 1935.

„Magazinele forestiere”

„Unde păstrează magazinele forestiere mărfurile perisabile la căldură? Unde pot. De cele mai multe ori în magazin la temperatura obişnuită. La Buda există o pivniţă dar ea e a bufetului şi responsabilul acesteia nu e de acord ca slănina, salamul şi brînzeturile să fie păstrate în pivniţă alături de ţuică şi rom”.

“Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6108, Suceava, August 1967.