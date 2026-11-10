Mănăstirea Moldovița devine, în această seară, locul în care se va desfășura o nouă probă din MasterChef. Sorin Bontea: „Dumitrescu m-a pus să gătesc turcește în țara lui Ștefan cel Mare. Doamne, dă-mi răbdare!”

Mănăstirea Moldovița devine, în această seară, de la ora 20:30, locul în care se va desfășura o nouă probă din emisiunea culinară MasterChef, difuzată de PRO TV. În cadrul emisiunii, concurenții vor găti pentru măicuțele și călugării mănăstirii, însă provocarea va fi una plină de tensiuni și surprize. Prezentatoarea Gina Pistol le va impune concurenților o regulă neobișnuită: nu au voie să vorbească între ei, pentru a respecta liniștea mănăstirii. Nici chefii nu vor avea o misiune ușoară. Cătălin Scărlătescu, câștigător pentru a doua oară consecutiv la probele exterioare, îi va confisca lui Sorin Bontea uleiul, iar lui Florin Dumitrescu zahărul.

Proba va continua cu strategii și schimbări de echipe, iar chef Bontea va fi nevoit să pregătească un meniu cu influențe turcești, fără ulei. „Am fost la Mănăstirea Moldovița, am vrut să gătim în liniște, dar n-a fost să fie. Unii mi-au luat uleiul, Dumitrescu m-a pus să gătesc turcește în țara lui Ștefan cel Mare. Doamne, dă-mi răbdare!”, a scris Sorin Bontea pe contul său de pe o rețea de socializare.

Episodul care va fi difuzat astăzi a fost filmat în această vară la Mănăstirea Moldovița, din comuna Vatra Moldoviței. Echipa de producție a fost formată din peste 100 de persoane și a realizat la Mănăstirea Moldovița una dintre probele competiției culinare, într-un decor reprezentativ pentru patrimoniul Bucovinei. Filmările au avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și cu sprijinul stavroforei Ecaterina Vicleanu, stareța Mănăstirii Moldovița.

Potrivit producătorilor, sezonul cu numărul 11 al emisiunii va include mai multe probe desfășurate în locuri emblematice din România, cu scopul de a promova peisajele, tradițiile și gastronomia locală. Platoul de filmare a fost amenajat atât în exteriorul monumentului istoric, inclus în patrimoniul UNESCO, cât și în incinta mănăstirii, oferind concurenților un cadru deosebit. Jurații competiției, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, au evaluat preparatele realizate de concurenți, iar la degustare au participat și monahii din zonă, alături de localnici îmbrăcați în costume populare tradiționale.

Momentul artistic al filmărilor a fost susținut de interpreta de muzică populară Angelica Flutur, care a interpretat două piese din repertoriul bucovinean.

Mănăstirea Moldovița devine, în această seară, locul în care se va desfășura o nouă probă din MasterChef.. Foto Protv

Mănăstirea Moldovița devine, în această seară, locul în care se va desfășura o nouă probă din MasterChef.. Foto Protv

Mănăstirea Moldovița devine, în această seară, locul în care se va desfășura o nouă probă din MasterChef.. Foto Protv

Mănăstirea Moldovița devine, în această seară, locul în care se va desfășura o nouă probă din MasterChef.. Foto Protv

Mănăstirea Moldovița devine, în această seară, locul în care se va desfășura o nouă probă din MasterChef.. Foto Protv

Mănăstirea Moldovița devine, în această seară, locul în care se va desfășura o nouă probă din MasterChef.. Foto Protv

Mănăstirea Moldovița devine, în această seară, locul în care se va desfășura o nouă probă din MasterChef.. Foto Protv