Mănăstirea Humor a fost pictată de un Tizian al Sucevei

O cenuşăreasă a constelaţiei de aşezăminte religioase din nordul Moldovei, din patrimoniul naţional şi universal, pare a fi Mănăstirea Humor, mai ales în comparaţie cu Putna, Voroneţ, Moldoviţa sau Suceviţa. Ea are atât o avere mai restrânsă, datorată şi lipsei de receptivitate a autorităţilor locale în legătură cu retrocedarea fondului funciar şi silvic, cât şi turişti mai puţini. Publicul larg şi mai ales vizitatorul avizat al mănăstirii situate în localitatea cu acelaşi nume, în mijlocul unui peisaj feeric, pot însă descoperi aici cu încântare lucruri de o frumuseţe şi o valoare istorică şi artistică uneori copleşitoare.

Locul acesta binecuvântat a fost unul din creuzetele magice în care a început cristalizarea stilului moldovenesc, în arhitectura şi arta noastră medievală, în vremea domnitorului Alexandru cel Bun, şi tot aici s-au pictat primele fresce exterioare, din seria capodoperelor murale care au uimit lumea, de către o echipă de meşteri zugravi coordonată de Toma, un veritabil Tizian al Sucevei.

Comoara de lângă mănăstire

Aura inaugurală a Mănăstirii Humor în arta noastră veche este oarecum umbrită de distrugerea primei mănăstiri întemeiate aici, ctitorie a marelui vornic Ioan (1415), care făcea parte din curtea domnească a lui Alexandru cel Bun. Nu se ştie cu siguranţă dacă sfântul lăcaş a fost transformat în ruine în 1527 datorită unui cutremur sau unui ”seism” la fel de devastator, provocat de trecerea hoardelor tătăreşti prin aceste locuri. După numai trei ani, în 15 august 1530, era sfinţită noua biserică, ctitorie a marelui logofăt Teodor Bubuiog, înălţată la îndemnul domnitorului Petru Rareş. Trecut în veşnicie în anul 1539, fiind înmormântat în gropniţa bisericii cu soţia sa, Anastasia, logofătul Teodor a slujit patru voievozi ai Moldovei: Ştefan cel Mare, Bogdan al III-lea, Ştefăniţă Vodă şi Petru Rareş. Daniil, hatman şi logofăt de Suceava, prin importantele sale danii făcute mănăstirii, poate fi considerat un al doilea ctitor al ei. De altfel, portretul său poate fi văzut în pronaos (purtând un sul cu inscripţii, pe care s-a descifrat anul 1555), alături de soţia sa, Teodosia, amândoi fiind aşezaţi în faţa Maicii Domnului. Un alt eveniment tragic din viaţa comunităţii monahale locale şi a culturii româneşti este jefuirea şi incendierea sfântului lăcaş în 1653, de către cazacii lui Timur Hmelniţki. Una din tainele nescrise ale mănăstirii, care s-a păstrat peste generaţii, este informaţia că o parte din tezaurul alcătuit în special din obiecte de cult, inclusiv două clopote care conţineau o mare cantitate de argint, a fost îngropat în dealul din apropiere, într-o direcţie perpendiculară pe latura sudică a bisericii. Maica Paraschiva, stareţa mănăstirii reînfiinţate în 1991, în care trăiesc în ascultare 30 de călugăriţe tinere, îşi aminteşte că în 1995, o echipă de specialişti din Bucureşti, dotată cu aparatură de detecţie a metalelor neferoase, a făcut investigaţii pe dealul respectiv. Indicatorul aparatului s-a mişcat intens într-un anumit loc, sugerând existenţa unei posibile comori subpământene, dar de atunci oficialii noştri de la Ministerul Culturii şi Cultelor nu au mai făcut nici un gest pentru începerea săpăturilor şi scoaterea tezaurului la suprafaţă. Aşa a fost ratată o şansă reală pentru mănăstire de a fi mai pregnant prezentă în prim-planul iubitorilor de artă şi tradiţie veche românească.

Specialiştii afirmă că fragmentele de frescă ale primei biserici se caracterizau prin monumentalitate, realism moderat şi o accentuare a umanizării chipurilor, spre deosebire de hieratismul specific picturii bizantine. Tehnica de zidărie era cea obişnuită în goticul târziu, prin utilizarea pietrei de carieră şi a celei profilate. Dispariţia picturilor murale din vremea lui Alexandru cel Bun este parţial compensată de existenţa unor valoroase obiecte de cult şi miniaturi, în special cele din cunoscutul Tetraevangheliar realizat de ieromonahul Nicodim de la Putna (1473) şi donat de Ştefan cel Mare Mănăstirii Humor. Una dintre miniaturile cele mai apreciate din acest Tetraevangheliar este imaginea votivă în care apar Maica Domnului cu Mântuitorul în braţe, cu Ştefan cel Mare îngenuncheat în faţa sa, îmbrăcat în veşminte princiare şi cu coroana pe cap, oferindu-i cu un gest amplu şi cuvios, Evangheliarul. Inedit pentru istoria artei noastre vechi este faptul că, în timp ce Maica Domnului este reprezentată în stil bizantin, portretul lui Ştefan cel Mare este realizat în maniera realistă şi laică a Renaşterii italiene. Acest lucru ne poate duce la concluzia că, în vremea lui Ştefan cel Mare, în ambianţa curţii domneşti, erau realizate şi opere de pictură laică. Este atestată şi existenţa unui atelier de argintărie la Mănăstirea Humor, în perioada de dinaintea catastrofei din 1527, chiar ferecătura impresionantă a Tetraevangheliarului de la Humor fiind meşteşugită în acest atelier. Pe faţă putem admira imaginea Pogorârii la iad, încadrată cu chenare din vrejuri vegetale şi având patru inserţii de pietre semipreţioase, iar pe verso o superbă imagine a Adormirii Maicii Domnului, încadrată cu patru bumbi striaţi.

Mănăstirea Humor a fost pictată de un Tizian al Sucevei – foto Discover Romania Travel

Un mesaj politic în imagini

La noua biserică ctitorită în perioada lui Petru Rareş, se remarcă absenţa turlei pe naos (o caracteristică a ctitoriilor boiereşti), dar şi trecerea de la pridvorul închis la cel deschis. În anul 1535, domnitorul Petru Rareş a trimis la Mănăstirea Humor o echipă de meşteri zugravi, în frunte cu faimosul Toma de la Suceava, comparat de unii critici de artă cu Fra Angelico sau Andrei Rubliov, care a împodobit biserica, atât în interior, cât şi în exterior. Enigmaticul Toma, care-şi zicea pictor din Suceava, curtean al preaslăvitului şi măritului domn moldovean Petru Voievod, despre care se ştiu din păcate puţine lucruri, a reuşit să întrupeze o compoziţie de ansamblu extrem de unitară prin folosirea unei dominante tonale, acel binecunoscut roşu cărămiziu, cu modulaţii de o infinită tandreţe, dar şi prin tehnica asamblării şi ritmării imaginilor, pictate mai ales în culori fundamentale, roşu, albastru, galben, dar şi verde. Pe pereţii pridvorului poate fi admirată o frumoasă şi expresivă Judecată de Apoi, în centru având Sfânta Treime, apoi fluviul de foc ce izvorăşte de sub picioarele Mântuitorului, devenind tot mai larg, pe măsură ce se îndepărtează de acesta.

Frescele exterioare păstrate cel mai bine se află pe latura sudică a bisericii şi reprezintă în principal temele iconografice din Glorificarea Maicii Domnului, la care se adaugă Asediul Constantinopolului, pictorul Toma de la Suceava imaginând, în locul perşilor, turci asupra cărora se prăvălesc din cer pietre şi limbi de foc, trimise de Maica Domnului, la rugămintea bizantinilor asediaţi. Un gest aproape postmodern, unic în iconografia creştină din epoca medievală, este faptul că pictorul Toma s-a reprezentat şi pe sine însuşi în această frescă, în chip de călăreţ care străpunge cu lancea un luptător turc. E un evident mesaj politic în imagini, o îmbărbătare a localnicilor în luptele cu adversarul lor tradiţional. Tot pe acest perete monumental se mai găsesc scene din viaţa şi minunile Sfântului Nicolae, ansamblul remarcându-se prin vivacitate şi prospeţime, prin precizia şi eleganţa formelor, dar mai ales prin acordurile cromatice cu irizări de nestemate.

Din iconografia de pe peretele nordic, cel mai afectat de intemperii, se păstrează doar fragmente din Arborele lui Ieseu, câteva scene din viaţa Sfântului Gheorghe şi urme din Vămile văzduhului. Pe peretele de răsărit se află Rugăciunea tuturor sfinţilor, despre care Vasile Drăguţ afirma că este cea mai complexă rugă din întreaga iconografie creştină, unde sunt grupaţi în savante ierarhii profeţi, coruri îngereşti, umili călugări şi pustnici, Apostoli şi sfinţi episcopi.

Picturile din naos şi din altar sunt integrate în compoziţii mai dinamice ca în epocile anterioare. În afara valorii artistice, o deosebită valoare istorică şi afectivă o prezintă portretele din tabloul votiv cu Petru Rareş, Ştefăniţă şi Doamna Elena. În pronaos sunt reprezentate scene din Sinaxar şi sinoadele ecumenice, în registrul inferior putând fi admirate un cortegiu de sfinţi, un interesant brâu de solzi şi nişte perdele galbene, semnificând îngrădirea sacrului. Pictura din bolta bisericii o reprezintă pe Maica Domnului, înconjurată de 16 arhangheli şi 24 de profeţi, într-o compoziţie alertă, ce aminteşte de ritmul muzicii bizantine.

Prin opera sa pictată de la Mănăstirea Humor, Toma de la Suceava se înscrie în rândul marilor meşteri ai picturii româneşti şi europene din secolul al XVI-lea, de neîntrecut fiind şi amplitudinea viziunii iconografice, cu imagini de la hieratismul şi compoziţiile statice ale artei bizantine până la dinamismul, ironia, pitorescul şi anecdoticul din pictura occidentală a vremii.

O frescă descoperită de pictorul George Löwendal

În afara bisericii, a mai rămas ca o mărturie de piatră şi lemn peste timp, zveltul turn al clopotniţei construit de domnitorul Vasile Lupu, în 1641. Iconostasul de la Humor (cu crucea adăugată în 1590) este una dintre cele mai remarcabile lucrări în lemn din secolul al XVI-lea, care prin fastuoasa decoraţie sculptată, cu motive vegetale aurite, poate fi considerată o capodoperă a genului. Cunoscutul cărturar francez Paul Henri considera că la Mănăstirea Humor o unitate desăvârşită pluteşte între pictură, arhitectură şi acustică. Se spune că în biserica mănăstirii cântările religioase pot beneficia de cea mai bună acustică şi rezonanţă dintre toate sfintele lăcaşuri din nordul Moldovei. Întâmplarea a făcut să mă conving personal de acest lucru, ascultând în pronaos corul Seminarului Teologic din Dumbrăveni, judeţul Suceava, cântând Îngerul a strigat, în pragul sărbătorii creştine Buna Vestire, vocile tinerilor seminarişti atingând aici sonoritatea şi performanţele unor instrumente muzicale.

Un amănunt semnificativ mai puţin cunoscut este faptul că, în anul 1938, cunoscutul pictor George Löwendal a descoperit, sub tencuiala de deasupra uşii de intrare în biserică, o nouă frescă, datând din perioada lui Toma de la Suceava. Pictura o reprezintă pe Maica Domnului, cu chipul înclinat aproape la orizontală, cu nişte ochi mari, de o luminozitate hipnotică, privind parcă în profunzimile propriei interiorităţi, peste capul Pruncului Divin, readucându-ne în memorie frumosul vers al regretatului poet şi pictor de biserici humorean, George Gavrileanu: Ochi stranii luminează intrarea în cer…

Nestemată a culturii şi ortodoxiei româneşti, încă nu îndeajuns de pretuiţă la valoarea sa, Mănăstirea Humor îşi aşteaptă oaspeţii cu o poartă larg deschisă, atât spre lume, cât şi spre cerul din care ne privesc cetele sfintelor făpturi nevăzute.

de Constantin SEVERIN