Mănăstirea Domnească Milișăuți – HRAMUL PARACLISULUI | 8–9 NOIEMBRIE

În perioada 8-9 noiembrie 2026, Mănăstirea Domnească Milișăuți își sărbătorește hramul paraclisului printr-o suită de manifestări liturgice închinate Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, mare făcător de minuni și grabnic tămăduitor. În mod deosebit, această prăznuire va fi încununată de aducerea unei racle ce adăpostește un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Nectarie, dăruite spre închinare și mângâiere prin intermediul unei delegații sosite de la Mănăstirea Putna.

Evenimentul misionar-pastoral se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Sărbătoarea din acest an capătă o semnificație aparte prin însăși istoria încărcată de har a acestui loc sfânt. Mănăstirea Domnească Milișăuți a fost reînființată în anul 2025, renăscând din propria-i cenușă pe vatra vechii ctitorii ștefaniene ridicate în anul 1487 și închinate Sfântului Mare Mucenic Procopie, la Bădeuți. Înălțată de marele voievod Ștefan cel Mare după biruința de la Râmnic, vechea biserică a fost martoră a veacurilor de rugăciune până când vitregiile primului război mondial au dus la dinamitarea și distrugerea ei.

Ceea ce face ca acest așezământ să fie cu adevărat unic este această punte vie peste mai bine de o sută de ani de tăcere: cărămida și piatra așezate astăzi din nou la temelie nu reprezintă doar o lucrare edilitară, ci o datorie de suflet împlinită față de înaintași, locul devenind un simbol al biruinței credinței asupra distrugerii. Prezența sfintelor moaște aduse de la Mănăstirea Putna, chiar de la mormântul slăvitului ctitor Ștefan, leagă nevăzut, dar puternic, binecuvântarea voievodului de vatra renăscută a Bădeuților.

Manifestările dedicate hramului vor debuta duminică, 8 noiembrie 2026, la ora 19:30, prin primirea solemnă a delegației de la Mănăstirea Putna cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie.

În continuare, începând cu ora 20:00, se va săvârși Privegherea în cinstea sfântului ocrotitor. În miez de noapte, la ora 00:00, soborul de slujitori va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

A doua zi, luni, 9 noiembrie, în ziua prăznuirii Sfântului Nectarie, programul va continua la ora 16:00 cu citirea Acatistului Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

Cinstitele moaște vor rămâne așezate spre închinare credincioșilor până luni, 9 noiembrie, la ora 19:00.

Îi îndemnăm pe toți credincioșii să se alăture acestei sărbători a rugăciunii, să treacă pragul Mănăstirii Domnești Milișăuți și să ceară mijlocirea Sfântului Nectarie, aducând înaintea lui cererile de tămăduire trupească, pace sufletească și ajutor în toate încercările vieții.

Protos. Ioan Tofan