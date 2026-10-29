Mamă și fiică minoră, cercetate pentru că au furat bijuterii de 10.000 de lei dintr-un magazin de specialitate

O femeie în vârstă de 51 de ani și fiica minoră a acesteia, în vârstă de 16 ani, sunt cercetate penal pentru infracțiunea de furt, față de mamă fiind dispusă și măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

Fapta pentru care cele două s-au ales cu dosar penal s-a produs pe data de 13 octombrie.

În ziua menționată, mama și fiica au mers la un magazin de bijuterii din zona centrală a municipiului Suceava.

Sub pretextul vizionării mai multor bijuterii, acestea au furat două verighete din aur și un inel din aur, în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei.

În baza unui mandat de percheziție, polițiștii au descins la locuința din Suceava a celor două, de unde au ridicat hainele pe care acestea le-au purtat în ziua furtului, dar și alte probe necesare în acest dosar.

Din bunurile sustrase, polițiștii au recuperat doar una dintre verighete, în valoare de 2.000 de lei, celelalte două bijuterii fiind vândute de hoațe unor persoane rămase deocamdată neidentificate.