Mamă înjunghiată în gât de fiu, găsită de polițiști într-un lan de porumb, cu hemoragie masivă

O femeie în vârstă de 61 de ani a fost salvată de intervenția promptă a polițiștilor, și apoi a medicilor, după ce a fost înjunghiată în gât de propriul fiu.

Șocanta agresiune a avut loc sâmbătă după-amiază, în satul Petia, comuna Bunești. Poliția municipiului Fălticeni a primit un apel de urgență în jurul orei 14.45, venit chiar de la femeia înjunghiată. Femeia a relatat disperată că a fost înjunghiată de fiul său și că s-a ascuns într-un lan de porumb deoarece acesta o căuta în continuare.

Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgență la fața locului, reușindu-se localizarea victimei într-o cultură de porumb din apropierea locuinței.

Polițiștii au constatat că femeia avea o plagă înjunghiată în zona gâtului, pierduse mult sânge și sângera în continuare abundent. Cei doi polițiști au solicitat de urgență echipaj de sprijin pentru interceptarea autorului și au început procedurile de acordare a primului ajutor femeii, în așteptarea ambulanței.

„Utilizând cunoștințele acumulate în cadrul cursului de prim ajutor absolvit cu ocazia urmării cursurilor de pregătire profesională, polițiștii au aplicat hemostaza primară, reușind oprirea sângerării abundente prin aplicarea de pansamente din trusa de prim ajutor”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.

Femeia înjunghiată a fost transferată la Iași și operată

Personalul de la SAJ Suceava a intervenit ulterior pentru stabilizare.

Personalul medical a apreciat intervenția incipientă a polițiștilor, activitățile derulate având un rol decisiv în evoluția medicală a victimei.

Doctorul Dan Teodorovici, din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, a transmis în acest sens: ”Am găsit o pacientă conștientă, cu plagă tăiată latero-cervicală stânga, cu hemostază primara realizată de echipajul de poliție ajuns primul la fața locului. După stabilizare, pacienta a fost transportată la unitatea de primire a urgențelor de la Spitalul <Sf. Spiridon> din Iași”.

Femeia în vârstă de 61 de ani a necesitat intervenție chirurgicală și are nevoie de 20–25 de zile de îngrijiri medicale, au apreciat medicii, având viața pusă în pericol.

Fiul agresor, găsit, încătușat și reținut pentru tentativă de omor

În paralel, echipaje de poliție au plecat în căutarea autorului, care, conform declarațiilor mamei, nu era departe.

Fiul, în vârstă de 39 de ani, a fost găsit în scurt timp de polițiști, fiind imobilizat și încătușat.

După preluarea în custodie a bărbatului de 39 de ani și îndeplinirea actelor procedurale preliminare de către polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 12 Preutești, ancheta a fost preluată de judiciariștii de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava, sub coordonarea unui procuror criminalist.

Asta pentru că fapta se încadrează în mod evident la tentativă de omor.

Intenție vădită de a ucide

După audieri, fiul agresor a fost reținut în arest sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie prin raportare la tentativă la infracțiunea de omor și urmează a fi prezentat instanței de judecată, pentru arestare preventivă.

Cu privire la ce s-a întâmplat sâmbătă, fiul, băut, a spart ușa casei în care se refugiase mama sa, a intrat în interior și a lovit-o cu cuțitul în zona gâtului, cu intenția de a o ucide. Femeia a reușit să fugă pe lângă el și să se refugieze în lanul de porumb din spatele casei.

Fiul agresor are la activ un omor și 10 ani de pușcărie executați

Cercetările ulterioare au arătat că agresorul, Ionuț Andrei Dascălu, în vârstă de 39 de ani, este recidivist și a fost condamnat pentru omor.

El revenise acasă, din pușcărie, în anul 2025.

În anul 2015, tânărul în vârstă de 28 de ani atunci și-a bătut crunt un consătean, în vârstă de 59 de ani, după un conflict la crâșmă, autorul l-a urmărit pe bărbat în drumul spre casă și l-a lovit de mai multe ori, loviturile fiindu-i fatale.

Crima a ieșit la iveală ulterior, la necropsie.

Conducerea IPJ Suceava evidențiază acțiunea eficientă a colegilor din teren

”Conducerea IPJ Suceava adresează mulțumiri tuturor polițiștilor implicați în gestionarea cauzei, atât în ceea ce privește intervenția operativă pentru reținerea autorului, cât și colegilor care au reușit prin abilitățile personale, spirit civic și cunoștințe medicale obținute în cadrul cursurilor urmate, să își aducă o contribuție decisivă la salvarea vieții victimei”, a transmis comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava.