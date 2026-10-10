Majorări salariale pentru 749 de angajați ai ACET, începând cu octombrie

Începând cu luna octombrie 2026, 749 de angajați ai ACET SA beneficiază de salarii majorate, creșterea fiind de 7% pentru majoritatea salariaților vizați.

Măsura, decisă de directorul general, Lorand Ercse, vizează personalul din cadrul structurilor și agențiilor societății, inclusiv angajații care desfășoară activități operative.

“Echipele din teren au un rol esențial în întreținerea și repararea rețelelor, remedierea avariilor și asigurarea continuității serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Activitatea acestora presupune pregătire tehnică, responsabilitate și intervenții în condiții variate de lucru. Prin munca lor, angajații contribuie direct la funcționarea infrastructurii și la furnizarea serviciilor de care depind comunitățile deservite de ACET SA”, a spus directorul general al ACET, Lorand Ercse.

El a mai remarcat importanța contribuției fiecăruia pentru buna desfășurare a activității și pentru menținerea calității serviciilor oferite comunităților.