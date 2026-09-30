Proiectul de actualizare a tarifelor pentru energia termică furnizată celor racordați la sistemul centralizat din municipiul Suceava, în baza noilor prețuri aprobate de ANRSC, precum și amendamentul prin care populația urma să plătească același preț ca până acum, diferența fiind suportată de la bugetul local, nu au întrunit voturile necesare pentru a fi aprobate în Consiliul Local.

Discuțiile pe marginea acestui proiect au fost „aprinse” și de durată, fiind invocată o culpă a administrației locale, de a nu mai fi pus în aplicare un amplu proiect de modernizare a rețelelor de termoficare, care viza îndeosebi cartierul Burdujeni, în baza căruia ar fi fost reduse pierderile, cu efect direct în costurile de transport și distribuție a agentului termic.

Conform proiectului de hotărâre inițiat de executivul local, prețul energiei termice produse de Bioenergy Suceava urma să crească de la 1 octombrie de la 140,85 lei/MWh la 166,18 lei/MWh (exclusiv TVA). Mai exact, o majorare de 15% pe componenta de producție, avizată deja de ANRE, ca urmare a creșterii prețurilor la masa lemnoasă utilizată la centrala pe biomasă.

Cealaltă componentă a prețului local – tarifele pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare – rămânea neschimbată, la valoarea totală de 373,77 lei/MWh (exclusiv TVA).

Majorarea tarifului energiei termice în municipiul Suceava, respinsă în Consiliul Local Suceava

Doar că inițiatorul proiectului și al amendamentului prin care se modifica partea care viza tariful plătit efectiv de populație, primarul Vasile Rîmbu, s-a izbit de opoziția mai multor consilieri locali.

Dacă Beniamin Atodiresei a criticat modul neprofesionist în care s-a lucrat, fiind supuse dezbaterii, în aceeași mapă, un proiect de CL, cât și amendamentul de modificare al acestuia, mult mai multe reproșuri au venit din partea consilierului Lucian Harșovschi, care l-a acuzat pe Vasile Rîmbu că a dat cu piciorul la aproape 50 de milioane de euro, fonduri alocate și licitate pentru modernizarea sistemului de termoficare.

„Da, aproximativ 50 de milioane de euro (246.322.038,31 lei), asigurate prin Fondul de Modernizare. Suceava a fost prima din țară care a semnat contractul de finanțare, pe 16 februarie 2024. Licitația a fost organizată, însă a fost anulată, iar din ianuarie 2025 nu a mai fost reluată nici până în ziua de astăzi. Investițiile în comunitate înseamnă mai mult decât două linii trase pe asfalt. Înseamnă viziune. În acest caz, însemnau reducerea pierderilor din sistem, creșterea confortului termic și reducerea costurilor pentru aproximativ 40.000 de suceveni. Nu doar cetățenii ar fi avut de câștigat, ci și Primăria care ar fi redus pierderile, ceea ce ar fi dus la scăderea prețului final al agentului termic și, implicit, a subvenției suportate din bugetul local. Acest preț putea să scadă, nu să ni se propună majorarea lui!”, a spus vehement Lucian Harșovschi.

Lucian Harșovschi l-a acuzat pe Vasile Rîmbu că a dat cu piciorul la aproape 50 de milioane de euro, fonduri alocate și licitate pentru modernizarea sistemului de termoficare

Lipsit de voturile mai multor consilieri locali, inclusiv de la PSD, partid al cărui reprezentant a devenit primar al Sucevei, Vasile Rîmbu a văzut, cu fața crispată, cum întâi amendamentul, apoi proiectul inițial, sunt respinse de către consilierii locali. Primul cu 10 voturi pentru, 3 împotrivă și 6 abțineri. Al doilea cu 6 voturi pentru, 5 împotrivă și 8 abțineri – mai ales că adoptarea sa în forma respectivă ar fi însemnat majorarea tarifului plătit de populație cu 28 lei pentru fiecare Mwh consumat sub formă de căldură sau apă caldă.

De altfel, discuțiile pe această temă au fost atât de „încinse” încât, la un moment dat, primarul Vasile Rîmbu le-a spus celor care nu erau de acord cu el că “sunt bătuți cu leuca în cap”.

Cel mai probabil subiectul va fi reluat într-o ședință de Consiliu Local în octombrie, tarifele de producere a energiei termice, aprobate deja de ANRE, în baza unor calcule aprofundate, documentate, aplicabile în întreaga țară, neavând cum să fie combătute de o decizie a unui deliberativ local. În schimb, cât se subvenționează din costul total de producție, transport și distribuție, este la latitudinea Consiliului Local, diferențele urmând să fie suportate de la bugetul local.