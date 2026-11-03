Mai puține hârtii pentru profesori. Ministerul Educației lucrează la reducerea birocrației din școli

Reducerea birocrației din școli și identificarea documentelor care le consumă profesorilor o mare parte din timp se află în atenția Ministerului Educației.

Noul ministru, Sorin Costreie, a anunțat că se află în desfășurare un studiu dedicat acestui subiect, pe care îl realizează Institutul de Științe ale Educației, și care pornește de la întrebarea „De unde vine încărcarea?“.

Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, nu este clar „de unde vine încărcarea” – de la metodologiile ministerului, de la solicitările inspectoratelor școlare și ale altor instituții, de la procedurile interne ale unităților de învățământ sau de la practici administrative care s-au acumulat în timp.

Studiul urmărește să identifice ce sarcini administrative au profesorii, când devin împovărătoare și în ce perioade ale anului școlar se înregistrează cele mai mari aglomerări de activități birocratice.

„M-am întrebat mereu cum ar arăta o școală cu mai puține hârtii. Probabil că nu vom renunța la toate documentele, dar fiecare hârtie în plus ia din timpul de care un profesor are nevoie pentru copii și pentru propria reflecție. Și un profesor care nu mai are timp să gândească nu-i poate învăța pe elevi să gândească”, a menționat Costreie.

Până în prezent, au fost organizate focus-grupuri cu cadre didactice și interviuri cu directori de școli. Urmează etapa cantitativă, care presupune realizarea unui sondaj de opinie în 180 de unități de învățământ. Vor fi consultați directori și profesori, dar și inspectori școlari.

Pe baza răspunsurilor, autoritățile vor putea identifica documentele și procedurile care pot fi eliminate sau simplificate, astfel încât profesorii să aibă mai mult timp pentru activitatea didactică.

Reprezentanții ministerului susțin că obiectivul nu este eliminarea tuturor documentelor, ci reducerea celor care nu sunt necesare și a sarcinilor administrative care nu aduc valoare activității din școală.

Rezultatele studiului urmează să fie făcute publice la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, iar concluziile vor sta la baza unor măsuri concrete de debirocratizare a sistemului de învățământ.