Mai presus de uniformă

Există aniversări care marchează doar trecerea anilor și există aniversări care reafirmă valori. Ședința jubiliară organizată joi, 30 iulie 2026, în Sala de festivități a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la înființarea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, a aparținut celei de-a doua categorii. Dincolo de caracterul festiv, reuniunea a devenit o pledoarie pentru continuitate, camaraderie și respect față de cei care au slujit statul român sub drapelul Ministerului Afacerilor Interne.

La manifestare au participat delegații ale sucursalelor rezerviștilor MAI din întreg județul Suceava, alături de reprezentanți ai instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne, ai administrației publice, ai mediului universitar și cultural, precum și numeroși invitați și colaboratori ai Filialei Județene „Ștefăniță Vodă”.

În deschiderea reuniunii, general-maior (r) dr. Vasile Moțoc, președintele filialei județene, a adresat participanților un călduros mesaj de bun venit, prezentând invitații de onoare: profesorul universitar dr. Mihai Iacobescu, fost decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, artistul plastic Radu Bercea și economistul Gavril Mîrza, fost președinte al Consiliului Județean Suceava. Alături de aceștia s-au aflat prefectul județului Suceava, ing. Bogdan George Păstrăv, inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, comisar-șef de poliție Florin Poienari, reprezentanți ai Jandarmeriei, ai Poliției de Frontieră, ai Sindicatului Polițiștilor Suceveni și ai Asociației Internaționale a Polițiștilor – IPA.

Atmosfera solemnă a fost deschisă prin intonarea Imnului Național al României, urmată de slujba de pomenire oficiată, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, de inspectorul eparhial pr. Tiberiu Bardan și preotul militar Ciprian Chira, în memoria cadrelor Ministerului Afacerilor Interne trecute la cele veșnice. A fost un moment de profundă reculegere, care a amintit tuturor că istoria unei organizații se clădește și pe memoria celor care au slujit-o cu credință și devotament.

În mesajul său, generalul Vasile Moțoc a insistat asupra solidarității dintre cadrele active și cele aflate în rezervă, subliniind că experiența profesională acumulată de rezerviști rămâne o resursă importantă pentru societate. Domnia sa a reafirmat preocuparea conducerii filialei pentru apărarea drepturilor legitime ale rezerviștilor și pentru menținerea unei legături permanente cu structurile active ale Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, a adus un emoționant omagiu Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, evocând sprijinul constant pe care acesta l-a acordat organizației de-a lungul anilor.

Dimensiunea istorică a reuniunii a fost conferită de intervenția profesorului universitar dr. Mihai Iacobescu, care a susținut o adevărată lecție de patriotism și de adevăr istoric. Evocând participarea României la cel de-Al Doilea Război Mondial pentru reîntregirea teritorială și urmările instaurării regimului comunist sub ocupația sovietică, reputatul istoric a reamintit că memoria națională nu poate exista fără cunoașterea trecutului și fără respect pentru sacrificiile generațiilor care au apărat libertatea și identitatea românească.

La rândul său, colonelul (r) Constantin Savu, președintele de onoare al filialei, a readus în atenție începuturile organizației și contribuția celor care au pus bazele Asociației Naționale și ale filialei sucevene, evidențiind rolul continuității și al transmiterii experienței profesionale către generațiile aflate astăzi în activitate.

Cu emoție, Gavril Mîrza și-a amintit de colaborarea avută cu structurile Ministerului Afacerilor Interne în perioada în care a condus administrația județeană, apreciind profesionalismul cu care acestea au gestionat numeroase situații de criză și calamități naturale. Mesajele prefectului Bogdan George Păstrăv și ale inspectorului-șef Florin Poienari au completat această idee, exprimând respectul instituțiilor actuale față de rezerviști și recunoscând rolul lor în formarea generațiilor tinere de polițiști și în păstrarea spiritului profesiei.

Un moment aparte al reuniunii l-a constituit festivitatea de acordare a diplomelor aniversare, a insignelor și a distincțiilor de excelență, oferite colaboratorilor, reprezentanților instituțiilor partenere și membrilor filialei care s-au remarcat prin activitatea desfășurată. Au fost acordate, de asemenea, diplome de „Rezervist de onoare”, diplome de onoare și premii speciale, ca expresie a recunoștinței pentru implicarea și contribuția adusă vieții organizației. La încheiere, fiecare participant a primit un pachet aniversar simbolic, conținând o icoană, o insignă comemorativă și volume semnate de autori membri ai asociației.

Întreaga manifestare a fost organizată cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, printr-un proiect cultural declarat eligibil, fapt care a contribuit la desfășurarea în condiții deosebite a evenimentului.

La treizeci și cinci de ani de existență, Filiala Județeană „Ștefăniță Vodă” a demonstrat că o organizație a rezerviștilor nu înseamnă doar păstrarea unor legături colegiale, ci și continuarea unei misiuni morale în slujba comunității. Prin activitățile sale civice, culturale și comemorative, asociația dovedește că experiența, responsabilitatea și spiritul de solidaritate rămân valori vii. Pentru că oamenii pot trece în rezervă, însă onoarea, demnitatea și datoria față de țară nu cunosc pensionare.