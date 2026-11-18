Școlile vor putea să formeze clase și grupe cu efective mult mai numeroase decât în prezent, începând din următorul an școlar, propunere aspru criticată de sindicatele din învățământul preuniversitar.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația „Spiru Haret” denunță proiectul Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2027–2028, considerând că acesta perpetuează măsuri care afectează grav sistemul de învățământ preuniversitar.

„Ministerul Educației și Cercetării propune măsuri care ar împinge unitățile de învățământ să formeze clase și grupe cu efective cât mai mari, până la limita maximă permisă de lege”, se arată într-un comunicat.

Astfel, în mediul urban, clasele ar putea ajunge să funcționeze cu 3–4 elevi peste efectivul mediu legal, în timp ce în municipii constituirea claselor ar fi impusă la nivelul maxim prevăzut de lege. La aceste efective s-ar putea adăuga și elevii admiși în baza derogărilor prevăzute de Legea nr. 141/2025, ceea ce ar permite depășirea limitei maxime cu încă patru elevi.

Sindicaliștii consideră că decizia este dictată de rațiuni financiare, iar elevii și profesorii sunt tratați ca simple cifre, fără a ține cont de nevoile reale ale sistemului.

Reprezentanții federațiilor sindicale spun că această abordare este iresponsabilă, în condițiile în care România înregistrează cel mai mare număr de elevi raportat la un cadru didactic din Uniunea Europeană în învățământul primar și se situează printre țările cu cele mai ridicate valori și la nivel gimnazial și liceal.

Aceștia avertizează că majorarea efectivelor din clase și grupe afectează calitatea actului educațional și pune o presiune suplimentară atât asupra profesorilor, cât și asupra elevilor.

„Cadrele didactice sunt deja aduse în pragul epuizării”

Ce înseamnă acest lucru în practică?

„O presiune imensă și nedreaptă pusă pe unitățile de învățământ, resimțită cel mai dur la clasele de început de ciclu. Ne aflăm în situația absurdă în care Guvernul nu a găsit nici până astăzi o soluție reală pentru stoparea fenomenului <vizei de flotant>.

Pe fondul acestei migrații artificiale, care deja sufocă anumite școli, noua metodologie vine să pună paie pe foc: vom avea din nou clase suprapopulate, copii înghesuiți, părinți disperați și mulți alți profesori care își vor pierde chiar locul de muncă. Din punctul de vedere al omului de la catedră, o clasă cu efective anormal de mari face complet imposibilă predarea diferențiată, evaluarea atentă și sprijinirea copiilor care au dificultăți de învățare”, semnalează sindicatele.

Acestea mai adaugă că trebuie luat în calcul și faptul că în aceste clase sunt mulți elevi cu cerințe educaționale speciale, fără ca aceștia să beneficieze de profesori de sprijin, fiind imposibil pentru un cadru didactic să-și poată îndeplini la parametri normali atribuțiile pe care le are.

„Cadrele didactice sunt deja aduse în pragul epuizării profesionale din cauza sarcinilor birocratice tot mai numeroase, iar lucrul cu clase/grupe supraaglomerate de elevi/preșcolari va agrava acest fenomen. Nu ne mai permitem să plătim prețul unor decizii pur contabile. O nouă generație pierdută din cauza unor astfel de măsuri nu va mai putea fi recuperată niciodată”, conchid cele două federații.