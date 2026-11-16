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Mai mulți consilieri ai AUR Suceava au participat la un forum în care eficientizarea administrației și particularitățile județului Suceava au fost în centrul dezbaterilor

Mai mulți consilieri ai AUR Suceava au participat la un forum în care eficientizarea administrației și particularitățile județului Suceava au fost în centrul dezbaterilor
Mai mulți consilieri ai AUR Suceava au participat la un forum în care eficientizarea administrației și particularitățile județului Suceava au fost în centrul dezbaterilor

O delegație de consilieri locali și județeni din partea AUR Suceava a participat, în perioada 14–15 noiembrie 2026, la Forumul Europa, desfășurat la Palatul Parlamentului, în cadrul dezbaterilor cu tema „Administrație locală, viziune națională”.

Potrivit AUR Suceava, unul dintre subiectele importante abordate a fost reorganizarea administrativ-teritorială, cu accent pe comasarea comunelor mici și pe identificarea unor soluții care să conducă la reducerea cheltuielilor de funcționare, utilizarea eficientă a resurselor publice și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

„Modernizarea administrației publice reprezintă o necesitate, iar eficiența unei reforme trebuie măsurată prin rezultatele concrete pe care le produce: reducerea costurilor administrative, creșterea capacității de investiții și îmbunătățirea calității serviciilor publice.

Pentru județul Suceava, o asemenea reformă trebuie să țină cont de particularitățile geografice, demografice și economice. Întinderea județului, relieful montan, distanțele dintre localități și dispersia populației impun o abordare adaptată realităților din teritoriu”, se arată într-un comunicat transmis de AUR Suceava.

Potrivit reprezentanților acestui partid, numărul de locuitori nu ar trebui să reprezinte singurul criteriu în reorganizarea administrativă, având în vedere că o comună mică dintr-o zonă montană se confruntă cu provocări diferite față de una situată în apropierea unui centru urban. „Accesibilitatea, infrastructura rutieră, distanțele și capacitatea economică trebuie să fie luate în calcul în fundamentarea deciziilor. Comasarea unor unități administrativ-teritoriale poate crea premisele unei capacități administrative și financiare mai solide, prin gestionarea unitară a resurselor, reducerea cheltuielilor de funcționare și dezvoltarea unor proiecte de investiții dificil de susținut individual de către comunele cu bugete reduse”, se mai spune în comunicat.

Reprezentanții AUR Suceava susțin că este important ca reorganizarea să asigure continuitatea și accesibilitatea serviciilor publice, în special pentru locuitorii din zonele izolate și persoanele vârstnice. Păstrarea unor puncte locale de lucru, digitalizarea serviciilor și simplificarea procedurilor administrative pot contribui la atingerea acestui obiectiv.

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