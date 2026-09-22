Mai mult de jumătate dintre morții din accidentele din acest an erau pietoni, bicicliști sau motocicliști

O analiză statistică la zi a polițiștilor rutieri aduce doar vești proaste cu privire la mortalitatea rutieră din județul Suceava, după o vară în care au avut loc multe, prea multe tragedii rutiere.

La general mai întâi, în acest an au avut loc până acum, pe șoselele publice din județ, 80 de accidente rutiere grave. Deși acestea sunt cu 17 mai puține decât anul trecut, numărul de persoane decedate este mai mare.

În cele 80 de accidente au murit 45 de oameni, numărul de decese fiind cu 8 mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

O analiză mai detaliată aduce și alte date care ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă.

Dintre decedații în accidente, zece erau pe carosabil în calitate de pietoni, iar alți 13 erau din categoria bicicliști, mopediști, motocicliști.

Fără să mai insistăm prea mult pe cifre, se observă că mai mult de jumătate dintre oamenii care au murit în accidente în acest an erau pietoni, bicicliști sau se deplasau pe vehicule motorizate cu două roți.

Alți 19 răniți grav provin din rândul acestor participanți la trafic.

Așadar, statistica nu face decât să confirme șirul de tragedii pe care le-am relatat în această vară, legate în special de accidente mortale cu motociclete.

Aici s-a produs cea mai mare creștere față de anii trecuți. Cu două-trei excepții, cei decedați în accidentele pe două roți au murit după propriile lor erori în trafic, respectiv din cauza vitezei excesive.

Tineri sau oameni de vârstă medie și-au pierdut viața în accidente cu motociclete sau mopede la Mălini (cel mai recent, de duminică), la Plopeni – Salcea, în Pasul Mestecăniș, la Salcea, la Vama, în pasul Palma sau pe șoseaua de centură Rădăuți.

O parte importantă din cei decedați nici nu aveau măcar permise de conducere, iar unii erau și băuți.

După cum a subliniat și comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, verificarea constantă, cu efect, a acestor participanți la trafic este și cel mai greu de gestionat.

A luat mare avânt achiziționarea de motociclete sau mopede, iar asta se vede și în statistica neagră.

Și în privința pietonilor, este imposibil ca fiecare să fie păzit de un polițist atunci când traversează. Așa se ajunge la concluzia tristă că avem o parte importantă de populație fără educație rutieră. Iar când peste asta se mai suprapune și neatenția sau teribilismul, o tragedie este iminentă.