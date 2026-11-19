Câmpulung Moldovenesc se pregătește să găzduiască, în perioada 27–29 noiembrie 2026, cea de-a IV-a ediție a Cupei Orașului Câmpulung Moldovenesc la șah rapid. Competiția va reuni jucători din întreaga țară, dar și din Republica Moldova, de la copii aflați la început de drum până la maeștri internaționali și șahiști cu experiență competițională.

Înscrierile pentru Cupa Orașului Câmpulung Moldovenesc, ediția a IV-a, rămân deschise până pe 25 noiembrie 2026, în limita locurilor disponibile.

Cu doar o săptămână înainte de închiderea înscrierilor, Open A, turneul principal al competiției, a ajuns deja la 100 de participanți, confirmând interesul ridicat pentru eveniment și nivelul competitiv care se anunță la această ediție.

Printre cei mai valoroși jucători înscriși se numără maestrul internațional Ghimpu Samuel-Timotei, cu un rating FIDE de 2482, unul dintre cei mai promițători șahiști ai noii generații, cu perspective reale de a obține titlul de mare maestru și principalul favorit al competiției.

Un alt nume important este Gubin Dmitrii, junior component al lotului olimpic al Republicii Moldova. Lista participanților îi mai cuprinde și pe maeștrii internaționali Petre Nad-Titus și Filip Lucian-Ioan, alături de maeștrii FIDE Sachilaru Alexandru, Filip Andrei, Dodoi Matei-Teodor și Sabarez Iulian.

Prezența acestor jucători, alături de numeroși juniori talentați și seniori experimentați, promite confruntări interesante și un nivel șahistic ridicat.

Trei zile de șah, trei competiții și trei locații

Regalul șahistic va debuta vineri, 27 noiembrie, la Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc, unde cei mai tineri participanți vor deschide competiția la Open-ul B, turneu dedicat categoriilor de vârstă U8, U10 și U14. Partidele se vor desfășura în intervalul orar 14:30–18:00, oferindu-le copiilor oportunitatea de a acumula experiență competițională și de a-și testa cunoștințele într-un cadru organizat.

În zilele de 28 și 29 noiembrie, atenția se va muta la Hanul Bucovinei, gazda Openului A, competiție rezervată jucătorilor legitimați. Sâmbătă, partidele sunt programate între orele 10:00 și 17:30, iar duminică, între 10:00 și 13:00, când vor fi stabilite clasamentele finale și câștigătorii ediției.

Weekendul șahistic se va încheia duminică, la Muzeul Arta Lemnului, cu cea de-a VI-a ediție a „Blitzului de la Muzeu”, o competiție de șah blitz care va aduce un plus de dinamism și spectacol finalului de eveniment. Aceasta se va desfășura în intervalul orar 15:00 – 17:30.

Oportunitate de dezvoltare pentru tinerii șahiști și premii pe măsură

Directorul turneului, Vasile Țîmpău, a transmis că dincolo de rezultatele sportive și de premiile puse în joc în valoare de 18.000 lei, organizatorii își propun ca această competiție să contribuie la dezvoltarea șahului în regiune și, în special, la progresul tinerilor jucători.

Participarea la turnee puternice, în compania unor adversari valoroși, reprezintă o etapă importantă în formarea unui șahist. Pentru juniorii din Câmpulung Moldovenesc și din județul Suceava, posibilitatea de a întâlni maeștri internaționali și jucători experimentați constituie o experiență de învățare care poate avea un impact semnificativ asupra evoluției lor.

Totodată, organizarea unor asemenea evenimente contribuie la promovarea municipiului Câmpulung Moldovenesc, atrăgând în Bucovina sportivi, antrenori și însoțitori din diferite regiuni ale țării și din străinătate.

Un efort comun al cluburilor, instituțiilor și sponsorilor

Cele trei competiții sunt organizate de CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc, ACS Șah Bucovina și CS Șah Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca Municipală „George Bodea” și Muzeul Arta Lemnului.

Directorul turneului, Vasile Țîmpău, subliniază importanța colaborării dintre cluburile sportive, instituțiile locale și mediul privat: „Ne bucurăm că reușim să aducem la Câmpulung Moldovenesc jucători valoroși, maeștri internaționali, juniori de perspectivă și șahiști experimentați din întreaga țară și din Republica Moldova. Ne dorim ca acest turneu să fie nu doar o competiție puternică, ci și o oportunitate reală de dezvoltare pentru copiii și juniorii noștri. În același timp, prin aceste evenimente promovăm Câmpulung Moldovenesc și demonstrăm că putem organiza competiții șahiste atractive, capabile să aducă împreună sportivi din diferite generații. Doresc să le mulțumesc colegilor de la cluburile partenere, care contribuie la organizarea acestui eveniment, precum și Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Bibliotecii Municipale <George Bodea> și Muzeului Arta Lemnului pentru sprijinul și deschiderea oferite. Mulțumiri speciale adresăm și sponsorilor noștri, Hanul Bucovinei, Fundația ASSIST, Agremin, Maghebo și Moldi, a căror implicare ne ajută să oferim participanților condiții cât mai bune și să continuăm dezvoltarea acestor competiții.”