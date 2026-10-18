Cel mai așteptat eveniment pentru cei care învață și predau la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Balul Bobocilor, a avut loc vineri seara, la Conacul Domnesc. Invitatul special al serii a fost Randi, fostul reprezentant al proiectului de succes Morandi.

Într-o atmosferă de poveste, bobocii de la „Eminescu” au strălucit, emoțiile s-au transformat în amintiri, iar talentul și eleganța au fost celebrate într-o seară în care misterul s-a împletit cu eleganța, curajul și ambiția, dar și cu promisiunea unor începuturi extraordinare.

În urma deliberării atente a juriului, titlurile de Miss și Mister Boboc C.N. „Mihai Eminescu” 2026 au fost acordate următorilor:



Miss Boboc C.N. „Mihai Eminescu” 2026

Locul 1: Ilaria Dascălu

Locul 2: Sophie Axinte

Locul 3: Anisia Candrea

Locul 4: Iza Negru

Mister Boboc C.N. „Mihai Eminescu” 2026

Locul1: Alex Flutur

Locul 2: Luca Cernăuțan

Locul 3: Matei Cozmiuc

Locul 4: Rareș Gorbănescu.

Magie, mister și eleganță la Balul Bobocilor C.N. „Mihai Eminescu” Suceava

Bobocii au impresionat prin eleganță, carismă și talent.

Probele de talente, care contează mult la departajare, au fost foarte diversificate, de la demonstrații de dans contemporan la arte marțiale, de la muzică populară la interpretare instrumentală, dansuri înflăcărate, inspirate din diversitatea culturală a lumii, vals, teatru și majorete.

Asociația Părinților „Per Aspera Ad Astra”, pe lângă sprijinul acordat a acordat premii și elevilor: Ilinca Camilar, Ilinca Rață, Alexsandra Știrbu, Antonia Maria Seciu, Nectarie Drăgoi, Lucian Neșculescu.

Juriul evenimentului Balul Bobocilor C.N. „Mihai Eminescu”:

Conferențiar universitar dr. ing. Gabriela Constantinescu -Președinte al Asociației de părinți „Per aspera ad astra” și președinte al Consiliului Reprezentativ al Părinților CNME.

Prof. Alexandra Berinceanu – profesor de discipline pedagogice și consilier educativ

Prof. Simona Mera Profesor de ed. plastică

Prof. Letiția Franciuc – Profesor de muzică

Prof. Ionuț Hîrceag – Profesor de muzică

Georgia Gabriela Constantinescu – preşedintele Consiliului Elevilor

Maria Filip – Miss Boboc 2023.

„Mulțumiri speciale tuturor organizatorilor și sponsorilor care au făcut posibil acest eveniment! Prin implicarea, generozitatea și susținerea lor, această seară a devenit o experiență memorabilă pentru boboci și pentru întreaga comunitate școlară.

Felicitări tuturor participanților și premianților! Fiecare a contribuit la farmecul unei seri în care tinerețea, curajul și bucuria au fost în centrul atenției. O seară de poveste, amintiri pentru o viață!”, au concluzionat cei care s-au ocupat de Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.