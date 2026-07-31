Magia filmului în aer liber revine la Suceava: Asociația Hope 4 Humanity anunță cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Ice Movie in Summertime”

Asociația Hope 4 Humanity anunță cu entuziasm lansarea celei de-a patra ediții a îndrăgitului eveniment „Ice Movie in Summertime”, care a devenit deja o tradiție pentru tinerii din județul Suceava. Proiectul, finanțat prin programe dedicate tineretului și susținut de parteneri locali, printre care și Consiliul Județean Suceava, aduce din nou magia cinematografiei sub cerul înstelat și oferă sucevenilor de orice vârstă un weekend plin de relaxare, filme și activități interactive.

Ajuns la ediția a patra, proiectul își propune să continue succesul înregistrat în anii anteriori, când sute de suceveni de toate vârstele, în special tineri și copii dornici de relaxare alături de prieteni sau chiar de oameni noi, au umplut spațiile dedicate evenimentului pentru a se bucura de proiecțiile cinematografice în aer liber.

„Ice Movie in Summertime” nu este doar un simplu cinema în aer liber, ci o platformă de informare interactivă despre diverse oportunități adresate tinerilor, punând accent pe implicarea civică, socializare și petrecerea timpului liber într-un mod constructiv.

Ediția a patra a festivalului aduce proiecții de film în aer liber cu titluri surpriză atent selecționate, ideale pentru seri memorabile de vară, alături de momente interactive de informare și conectare pentru noua generație prin diverse activități și oportunități pentru tineri. De asemenea, participanții sunt încurajați să se bucure de o atmosferă relaxantă alături de prieteni și familie, aducându-și propria pătură pentru a urmări proiecțiile în cel mai confortabil mod. Nu în ultimul rând, evenimentul menține tradiția accesului complet gratuit, participarea fiind deschisă întregii comunități.

Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să urmărească canalele oficiale de social media ale asociației pentru a afla programul detaliat, locația exactă și titlurile filmelor care vor rula în cele două weekenduri de vară.

Vino să redescoperi bucuria cinematografiei în aer liber! Marchează-ți în calendar weekendurile 31 iulie – 2 august și 28 – 30 august și pregătește-te pentru momente de neuitat la „Ice Movie in Summertime”.

Magia filmului în aer liber revine la Suceava: Asociația Hope 4 Humanity anunță cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Ice Movie in Summertime”

Pentru prima perioadă, în weekendul 31 iulie – 2 august, proiecțiile și activitățile se vor desfășura astfel:

31 iulie – Zona de Agrement a Râului Suceava;

– Zona de Agrement a Râului Suceava; 1 august – Parcul Tătărași;

– Parcul Tătărași; 2 august – Uzina de Apă (Strada Apeductului nr. 720019, Suceava).

În cea de-a doua perioadă, 28 – 30 august, programul continuă:

28 august – Statuia Ecvestră a lui Ștefan cel Mare;

– Statuia Ecvestră a lui Ștefan cel Mare; 29 august – Parcul Tătărași;

– Parcul Tătărași; 30 august – Zona de Agrement a Râului Suceava.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta postarea https://bit.ly/IceMovieinSummerTime4

Evenimentul face parte din proiectul „Summer2YOUth”, implementat de Asociația Hope 4 Humanity și finanțat de Consiliul Județean Suceava, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Prin acest proiect, asociația își propune să creeze pe parcursul verii contexte prin care tinerii și întreaga comunitate să se conecteze, să participe la activități educative, culturale și recreative și să descopere oportunități de implicare în viața comunității.

Magia filmului în aer liber revine la Suceava: Asociația Hope 4 Humanity anunță cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Ice Movie in Summertime”

Despre Asociația Hope 4 Humanity

Asociația Hope 4 Humanity este o organizație de tineret din județul Suceava care dezvoltă proiecte și inițiative dedicate educației nonformale, voluntariatului, participării civice și dezvoltării comunității. Prin activitățile sale, asociația creează oportunități pentru ca tinerii să își dezvolte competențele, să devină cetățeni activi și să contribuie la construirea unei comunități mai implicate și mai solidare.

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Echipa Asociației Hope 4 Humanity

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