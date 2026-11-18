Lidl România continuă investițiile în dezvoltarea rețelei sale de magazine și inaugurează joi, 19 noiembrie, prima sa unitate din Vicovu de Sus. Cu această ocazie, retailerul le pregătește clienților oferte speciale la o selecție variată de produse alimentare și nealimentare, precum și beneficii dedicate utilizatorilor Lidl Plus.

Magazinul din Vicovu de Sus este situat pe Calea Cernăuți, nr. 209A, are o suprafață de vânzare de peste 1.000 mp și pune la dispoziția clienților 96 de locuri de parcare.

Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 21:00, iar duminică, între orele 08:00 și 20:00.

Odată cu realizarea magazinului din Vicovu de Sus s-au creat 24 de noi locuri de muncă la nivel local.