Magazin din apropierea unei școli din Suceava, închis pentru 30 de zile și amendat cu 10.000 de lei

Un magazin din apropierea unei cunoscute unități școlare din municipiul Suceava a fost închis pentru 30 de zile, fiind aplicată și o amendă usturătoare, de 10.000 lei.

„Poliția Locală Suceava a desfășurat o acțiune de verificare în zona Școlii Gimnaziale Nr. 3, în urma căreia un magazin a fost sancționat pentru vânzarea produselor de tip vape către minori. În urma controlului, operatorul economic a fost amendat cu 10.000 de lei, iar activitatea magazinului a fost suspendată pentru o perioadă de 30 de zile”, a anunțat Primăria Suceava, în subordinea căreia se află Poliția Locală.

Măsura nu pare să fie singulară, pentru că se dorește extinderea controlului și la alte unități școlare în proximitatea cărora se comercializează produse interzise minorilor.

„Protejarea copiilor și prevenirea accesului minorilor la produse de acest tip reprezintă o prioritate. Poliția Locală Suceava va continua verificările în proximitatea unităților de învățământ și va lua măsurile prevăzute de lege în cazul constatării unor astfel de abateri”, afirmă autoritățile locale.