Magazin Dedeman, pe 8,5 hectare, în Horodnic de Sus, aproape de centura Rădăuți

Dedeman pregătește o nouă investiție în județul Suceava, în imediata apropiere a municipiului Rădăuți.

Potrivit www.apix.ro , compania a început demersurile urbanistice pentru construirea unui magazin de materiale de construcții, alături de o galerie comercială și spații de alimentație publică. Amplasamentul este pe teritoriul comunei Horodnic de Sus, lângă șoseaua de centură a Rădăuțiului.

Proiectul va fi dezvoltat pe un teren cu o suprafață de 8,5 hectare.

Apix subliniază că în documentația consultată se arată că „zona are potențial de dezvoltare, datorită poziției sale în comună, datorită accesibilității ridicate, facilitată de existența străzii Horodnicului și a centurii Rădăuți. Terenul liber de construcții oferă o libertate maximă de propuneri urbanistice. Investitorul a ales această locație din mai multe considerente: accesibilitate, vizibilitate, tranzit mare al populației și densitate comercială redusă”.

Ar fi vorba de un complex comercial diferit față de investițiile obișnuite ale lanțului de retail.

Pe lângă magazinul de materiale de construcții, sunt prevăzute o galerie comercială și spații pentru alimentație publică. Proiectul va include parcări, drumuri și platforme interioare, precum și amenajarea acceselor din rețeaua rutieră existentă.

În incintă vor fi amenajate și zonele specifice magazinelor Dedeman: rafturi exterioare acoperite și protejate, copertine pentru cărucioare și spații verzi. Investiția presupune, de asemenea, realizarea tuturor utilităților necesare, inclusiv un puț de apă, post de transformare și punct de conexiune la rețeaua electrică.

„Prin localizarea sa, obiectivul deservește nu doar municipiul Rădăuţi și comuna Horodnic de Sus, ci și localitățile din zona metropolitană și județele învecinate, consolidând rolul municipiului ca pol regional de dezvoltare economică și comercială”, potrivit investitorului, citat de www.apix.ro .