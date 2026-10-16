O idee pornită de la fructele de păducel și o soluție născută dintr-o dificultate întâlnită în laborator au devenit invenții recunoscute internațional. Recent, la cea de-a XII-a ediție a Salonului Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”, desfășurată la Timișoara, două invenții la care cercetătoarea Mădălina Ungureanu-Iuga este coautoare au fost recompensate cu medalii de aur: o pastă din fructe de păducel cu conținut redus de zahăr, realizată împreună cu Silvia Mironeasa, și un echipament pentru umidificarea produselor pulverulente, dezvoltat alături de Silvia Mironeasa și Costel Mironeasa.

Cercetătoarea a reprezentat la eveniment Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, care a obținut, în total, patru medalii de aur.

Doctor în Ingineria Produselor Alimentare și absolventă a USV, Mădălina Ungureanu-Iuga cercetează modalități de valorificare sustenabilă a resurselor vegetale și a subproduselor din industria alimentară. Parcursul său în cercetare a început încă din anul al III-lea de licență, prin elaborarea lucrării de diplomă sub îndrumarea profesoarei Silvia Mironeasa.

Prin acest interviu, Centrul de Orientare, Asociere și Consiliere în Cariera de Cercetător COACH USV aduce în atenția publicului oameni remarcabili – cercetători și cadre didactice universitare ale căror realizări și experiențe pot inspira viitorii cercetători. Mădălina Ungureanu-Iuga vorbește despre ideile din spatele invențiilor premiate, colaborarea cu industria și curiozitatea care poate transforma o întrebare într-un proiect de cercetare.

Mădălina Ungureanu-Iuga, cercetătorul USV Suceava din spatele unor invenții premiate cu aur: „Curiozitatea susţine creativitatea şi ideile vin pe măsură ce se lucrează”

Mădălina Ungureanu-Iuga este cercetător, doctor în Ingineria Produselor Alimentare și absolventă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Cercetările sale urmăresc valorificarea resurselor vegetale și a subproduselor din industria alimentară. Este coautoarea a două invenții premiate cu aur la Salonul Internațional „Traian Vuia” 2026: o pastă din fructe de păducel cu conținut redus de zahăr și un echipament pentru umidificarea produselor pulverulente. Este autoare a peste 80 de articole științifice, 2 cărți, 6 brevete de invenție, având peste 50 de participări la conferințe științifice și saloane de invenții naționale și internaționale. A participat la 7 proiecte de cercetare și mobilitate, iar activitatea sa științifică a fost recunoscută prin 17 premii acordate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), 13 medalii și 4 distincții academice.

„Am fost atrasă întotdeauna de chimie şi de gastronomie”

Ce v-a atras către cercetarea în ingineria produselor alimentare și cum v-a influențat formarea la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava? A existat un moment sau un proiect care v-a convins să urmați această carieră?

Am fost atrasă întotdeauna de chimie şi de gastronomie, iar decizia de a urma acest domeniu a venit din combinaţia celor două. Am început să lucrez în cercetare încă din anul III de licenţă odată cu elaborarea lucrării de diplomă alături de doamna Prof. dr. ing. Silvia Mironeasa, care mi-a deschis acest drum şi care ulterior a devenit pasiune.

Mădălina Ungureanu-Iuga, cercetătorul USV Suceava din spatele unor invenții premiate cu aur: „Curiozitatea susţine creativitatea şi ideile vin pe măsură ce se lucrează”

Pasta din fructe de păducel cu un conținut redus de zahăr, realizată împreună cu Silvia Mironeasa, a fost premiată cu aur la Salonul „Traian Vuia” 2026. Cum a apărut ideea și ce aduce nou produsul față de variantele existente?

Ideea a apărut după elaborarea lucrării de diplomă care a vizat dezvoltarea unui jeleu din fructe de păducel, însă am dorit să extind cercetarea către un produs fără adaos de zahăr având în vedere tendinţele pieţei. Produsul nu presupune adaos de zahăr sau agenţi de gelifiere şi vine cu un aport de fibre solubile datorat adaosului de inulină şi de suc de mere.

De ce ați ales păducelul și ce provocări a presupus transformarea acestor fructe într-un produs cu mai puțin zahăr? Cum ați evaluat gustul, proprietățile nutriționale și conservarea produsului și ce rezultate ați obținut?

Păducelul este un fruct regăsit în flora spontană, inclusiv în zona noastră şi este puţin valorificat în România, spre deosebire de China care are o tradiţie în utilizarea acestui fruct, sau Mexic unde există o altă specie de păducel care se consumă frecvent. Produsul a fost analizat din punct de vedere nutriţional prin metode standardizate, iar analiza senzorială a stabilit acceptabilitatea consumatorilor care a fost bună. Conservarea se face prin sterilizare la fel ca în cazul conservelor.

A doua invenție premiată, la care sunteți coautoare alături de Silvia Mironeasa și Costel Mironeasa, este un echipament pentru umidificarea produselor pulverulente. Ce problemă rezolvă și cum funcționează, explicat pentru un cititor fără pregătire tehnică? Cine l-ar putea utiliza?

Ideea aceasta a venit dintr-o nevoie identificată în timpul cercetărilor doctorale când am avut nevoie de creşterea umidităţii făinii de grâu în mod uniform şi fără a obţine un aluat. Astfel am constatat că nu există un dispozitiv care să asigure aceste condiţii şi aşa a apărut această idee care presupune dispersarea făinii într-o incintă şi umezirea ei cu ajutorul apei pulverizate în particule foarte fine. Se poate utiliza atât în mediu de laborator, cât şi în industrie, în unităţi de condiţionare a produselor pulverulente (de ex. făinuri din cereale, pseudocereale etc.).

Mădălina Ungureanu-Iuga, cercetătorul USV Suceava din spatele unor invenții premiate cu aur: „Curiozitatea susţine creativitatea şi ideile vin pe măsură ce se lucrează”

Care a fost contribuția dumneavoastră în realizarea celor două invenții și care a fost cea mai dificilă etapă a cercetării? Povestiți-ne despre o încercare care a impus schimbarea soluției inițiale.

Eu am avut ideea pastei de păducel fără adaos de zahăr şi înlocuirea sa cu inulină derivată din ideea proiectului de diplomă, însă am întâmpinat problema gustului pe parcursul elaborării produsului, astfel încât în urma studiului literaturii de specialitate împreună cu doamna Prof. Mironeasa am încercat adaosul de suc de mere din soiul Renet care a rezolvat problema prin aportul de zaharuri naturale. În ceea ce priveşte dispozitivul de umidificare al produselor pulverulente pot spune că a fost un adevărat brainstorming între autori care a condus la soluţia finală propusă, fiecare venind cu o idee de îmbunătăţire.

În ce stadiu se află acum cele două invenții și ce mai trebuie făcut pentru ca ele să ajungă la consumatori sau în unități de producție? Există teste la scară mai mare, colaborări cu firme ori interes pentru valorificarea lor?

Brevetele de invenţie au fost acordate de EPO (European Patent Office) la finalul anului 2025, iar în prezent suntem în căutare de colaboratori din industrie pentru a le putea testa la scală industrială şi a le pune pe piaţă. Ele se regăsesc şi pe platforma Enterprise Europe Network în vederea identificării unor parteneri în acest sens.

Ați cercetat valorificarea zerului și a subproduselor rezultate din prelucrarea fructelor. Cum pot deveni acestea materii prime pentru produse cu valoare adăugată? Prezentați un exemplu concret și condițiile în care soluția ar putea fi utilă unui producător.

Aria mea principală de cercetare este valorificarea sustenabilă a subproduselor alimentare şi am studiat diverse matrici şi posibilităţi de a realiza acest lucru. În funcţie de destinaţia finală, subprodusele necesită o condiţionare prealabilă (uscare şi măcinare), iar pudrele obţinute se pot adăuga fie ca atare în produse alimentare (pâine, paste făinoase de exemplu), fie pot fi extraşi compuşii valoroşi precum fibrele sau polifenolii care ulterior pot fi adăugaţi în produsele alimentare de bază. Un exemplu concret este adaosul de tescovină de struguri pentru obţinerea unei pâini cu valoare nutriţională îmbunătăţită, cercetare la care am participat activ şi care a fost coordonată de doamna Prof. Mironeasa într-un proiect în parteneriat cu mediul economic.

Mădălina Ungureanu-Iuga, cercetătorul USV Suceava din spatele unor invenții premiate cu aur: „Curiozitatea susţine creativitatea şi ideile vin pe măsură ce se lucrează”

Din cercetările dumneavoastră asupra produselor alimentare montane, ce resursă locală considerați insuficient valorificată în România? Cum ar putea cercetarea să îi ajute pe micii producători să dezvolte produse de calitate, păstrând specificul local?

Din cercetările realizate am identificat o valorificare insuficientă a fructelor de pădure mai puţin cunoscute (de exemplu păducel, soc, porumbe), dar şi lipsa valorificării subproduselor rezultate de la prelucrarea fructelor şi legumelor. Dacă zerul din industria laptelui este mai bine valorificat, produsele vegetale îşi găsesc întrebuinţare în special ca îngrăşământ sau ca furaj pentru animale. Cercetarea oferă informaţia necesară atât pentru modul de valorificare a acestor subproduse prin crearea de alimente funcţionale, cât şi pentru adaptarea politicilor de marketing pentru aceste tipuri de produse în concordanță cu opinia consumatorilor. În plus, se evidenţiază şi avantajele din punct de vedere economic al utilizării acestor subproduse rezultate din industria de prelucrare locală.

Cum se construiește colaborarea dintre cercetători, universități și producători pentru a transforma o idee într-un produs utilizabil? Din experiența dumneavoastră, ce obstacol apare cel mai frecvent și ce ar ajuta la depășirea lui?

Popularizarea cercetărilor prin participarea la conferinţe şi saloane de inventică este esenţială din punctul meu de vedere, pe lângă articolele ştiinţifice care cuprind rezultatele extinse. Schimburile de experienţă şi internship-urile sunt, de asemenea, piloni pentru dezvoltarea de relaţii de colaborare. Colaborarea se construiește prin dialog și proiecte comune, iar principalul obstacol este transferul rezultatelor din laborator în producție, care poate fi depășit prin implicarea producătorilor încă din etapa de cercetare pentru stabilirea nevoilor.

Ce i-ați spune unui student care vede într-un aliment obișnuit o posibilă idee de cercetare, dar nu știe de unde să înceapă? Ce competențe și ce primă experiență practică l-ar ajuta să descopere dacă i se potrivește acest domeniu?

Să fie curios. Curiozitatea susţine creativitatea şi ideile vin pe măsură ce se lucrează. Aşadar, primul pas este să îndrăznească să caute. Experienţa dobândită în timpul aplicaţiilor practice la facultate este suficientă şi se acumulează odată cu aprofundarea ideii.

Pentru Mădălina Ungureanu-Iuga, următoarea provocare este aducerea invențiilor din laborator în producție. Recunoașterea obținută la Timișoara deschide astfel discuția despre noi colaborări și despre valorificarea rezultatelor cercetării. Prin astfel de interviuri, Centrul COACH USV aduce cercetarea mai aproape de public și oferă repere celor care își doresc să urmeze acest drum.

Interviu realizat de prof. Brândușa-Elena Steiciuc, drd. Oana-Andreea Grosu și lect. univ. dr. Sergiu-Lucian Raiu