Lya Chiriac, ingineră care a avut funcții de conducere la Direcția Agricolă și APIA , va fi condusă astăzi pe ultimul drum

Lya Chiriac, ingineră specialistă în agricultură, care a lucrat foarte mulți ani în domeniu, având funcții de conducere la Direcția Agricolă Suceava și apoi la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani.

Într-un mesaj al Direcției Agricole Suceava se arată că ”doamna ing. Lya Chiriac și-a dedicat întreaga carieră profesională agriculturii sucevene, contribuind, prin experiența, munca și responsabilitatea sa, la activitatea și dezvoltarea instituției noastre.

De-a lungul parcursului său profesional, a îndeplinit, printre alte responsabilități, și funcția de Director Executiv Adjunct al Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava, în perioada 2005–2008”.

Familia a anunțat că aceasta a fost depusă la Cimitirul Pacea Vechi, iar înmormântarea va avea astăzi, 9 septembrie, de la ora 11.00.