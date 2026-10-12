Luptătorii rădăuțeni au cucerit patru medalii la Cupa României

Luptătorii pregătiți de Florin Rusu la CSȘ – CSM Bucovina Rădăuți s-au evidențiat la Cupa României U20 de lupte, competiție desfășurată la Piatra Neamț.

Astfel, Alexandru Lungu a reușit să cucerească medalia de aur la categoria 63 de kilograme, în vreme ce Constantin Lungu (categoria 67 de kilograme) și Sofia Ioana Rusu (categoria 53 de kilograme) s-au clasat pe locul secund.

Sofia este în clasa a XI-a E la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

„Felicitări Sofiei, care prin muncă și efort, dorință și voință, pasiune și ambiție, ingrediente ale succesului, continuă tradiția sportivă în domeniul luptelor a orașului Rădăuți și a familiei Rusu, din care provine cel mai mare luptător român al tuturor timpurilor, o legendă mondială a acestui sport, bunicul Sofiei, Ștefan Rusu, multiplu campion național, european și mondial, precum și deținător al medaliilor olimpice de aur, argint și bronz. Felicitări se cuvin și antrenorului Sofiei, care este chiar tatăl ei și fiul lui Ștefan Rusu, Florin Rusu!”, au transmis reprezentanții colegiului.

De asemenea, tot la competiția de la Piatra Neamț, Cristinel Mendela a urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere la categoria 82 de kilograme.