Ediția a 25-a a Campionatului Județean de Old-Boys „Flamex” a continuat cu meciurile etapei a 11-a. A fost o săptămână în care comunitatea minifotbalului sucevean a fost zguduită de vestea decesului prematur al lui Ion Moldovan, fost participant activ în cadrul competiției. În vârstă de 51 de ani, Ion Moldovan a fost în tinerețe portar la Zimbru Siret, după care a activat ca arbitru și observator în întrecerile păstorite de Asociația Județeană de Fotbal.

Revenind la competiția propriu zisă, a fost o rundă în care echipele favorite și-au respectat acest statut, obținând victorii scontate.

Din punct de vedere individual, în această etapă s-au remarcat Florin Poenari (Sercom Electric), autor a 4 goluri și Ciprian Teodosie (JAD Consult Tesla), Ionică Grab (Ripac Veteo), Ionuț Marciuc (Old Zimbru Siret), Sorin Nicoară (Revine), Ionel Popa și Pavel Murărașu (ambii de la Sercom Electric) și Răzvan Matei (Termohabitat) care au punctat de câte 3 ori.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sports Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate înregistrate în etapa a XI-a:

Camarazii Carpatis – Revine 2-9

Amatorii – Sercom Electric 2-12

Fides Team – EcoOptic 3-6

Termohabitat – DOR ADF 4-2

JAD Consult Tesla – Lipia cu de Toate 9-2

Mity&Friends – Industrial Pizza 0-2

Burdujeni Grill – Ripac Veteo 1-11

Flamex – Kalman 7-4

Old Zimbru Siret – Apa Design Iradov 8-2

Flamex – Sercom Electric 4-2 (meci în avans din etapa a XVII-a).

Clasament

Revine 12 11 1 0 77-22 34 Ripac Veteo 12 11 0 1 81-19 33 Flamex 12 11 0 1 80-18 33 Industrial Pizza 13 8 2 3 78-29 28 EcoOptic 12 8 2 2 79-40 26 Burdujeni Grill 12 7 2 3 43-53 25 Termohabitat 12 8 0 4 46-40 24 DOR ADF 12 7 1 4 75-40 23 Old Zimbru Siret 12 5 4 3 46-33 22 Sercom Electric 12 6 2 4 66-41 20 Apa Design Iradov 13 5 0 8 45-52 15 Mity&Friends 12 3 1 8 40-54 10 Kalman 13 3 1 9 40-75 10 Camarazii Carpatis 12 3 1 8 31-69 10 JAD Consult Tesla 12 2 0 10 32-52 6 Fides Team 12 2 0 10 30-72 6 Lipia cu de Toate 13 0 2 11 18-105 3 Amatorii 12 0 1 11 21-110 2

Programul etapei a XII-a:

Luni, 23 noiembrie, ora 18.00: Revine – Apa Design Iradov

Luni, 23 noiembrie, ora 19.00: Kalman –Old Zimbru Siret

Luni, 23 noiembrie, ora 20.00: Ripac Veteo – Flamex

Luni, 23 noiembrie, ora 21.00: Industrial Pizza – Burdujeni Grill

Marți, 24 noiembrie, ora 18.00: Lipia cu de Toate – Mity&Friends

Marți, 24 noiembrie, ora 19.00: DOR ADF – JAD Consult Tesla

Marți, 24 noiembrie, ora 20.00: EcoOptic – Termohabitat

Marți, 24 noiembrie, ora 21.00: Sercom Electric – Fides Team

Joi, 26 noiembrie, ora 18.00: Camarazii Carpatis – Amatorii

Joi, 26 noiembrie, ora 19.00: DOR ADF – Old Zimbru Siret (meci în avans din etapa a XVI-a)