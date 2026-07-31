Muzeul Satului Bucovinean din Suceava găzduiește, în perioada 31 iulie – 2 august, o nouă ediție a evenimentului „Lume, lume… hai la târg!”, manifestare devenită deja o tradiție a Muzeului Național al Bucovinei și dedicată promovării meșteșugurilor, produselor tradiționale și patrimoniului cultural al Bucovinei.

Deschiderea oficială a avut loc vineri, în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu și a directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, care au vizitat standurile meșterilor.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor putea descoperi obiecte autentice realizate manual de meșteri populari din toate colțurile țării și din Republica Moldova, dar și produse tradiționale oferite de producători locali, de la vinuri, cozonaci și zacuscă până la miere, produse din lavandă, articole handmade și obiecte de anticariat.

Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a precizat că toate pregătirile pentru eveniment au fost finalizate și că la ediția din acest an participă 87 de meșteri populari.

„Lume, lume… hai la târg!” s-a deschis oficial la Muzeul Satului Bucovinean și urmează trei zile dedicate tradițiilor, meșteșugurilor și gastronomiei locale

„Meșterii din toată țara au venit la târg, 87 de meșteri, care au ajuns, s-au instalat deja. Trei zile meșteri, produse meșteșugărești sau inspirate din tradiția populară, spectacole. Astăzi și duminică spectacole cu artiști locali, iar sâmbătă va cânta Fuego”, a declarat Emil Ursu. El a subliniat faptul că prețurile de intrare sunt cele de acces în Muzeul Satului Bucovinean.

„Biletul de intrare este modic, 8 lei pentru adulți, 4 lei pentru pensionari, 2 lei pentru copii. În cadrul acestui bilet se pot vizita și casele. Fiecare muzeu își are propria politică, fiecare consiliu județean își are propria politică. La noi s-a ales ca accesul să fie cât mai facil, în primul rând pentru suceveni. Și după aceea, sigur, și pentru turiști”, a afirmat directorul Emil Ursu.

„Lume, lume… hai la târg!” s-a deschis oficial la Muzeul Satului Bucovinean și urmează trei zile dedicate tradițiilor, meșteșugurilor și gastronomiei locale

Pe lângă târgul meșteșugarilor, organizatorii au pregătit un program artistic variat. Vineri seară vor urca pe scenă Marius Zgâianu, Vasile Ostafi, Marta Crețu, Oana Zgâianu, Vlăduț Crăciun, Larisa Țugui, Ana Maria Hacman, Alessia Serediuc și Grupul vocal „Dulce Glas Bucovinean”. Sâmbătă, de la ora 16:00, vor evolua grupurile „Plaiurile Preuteștiului” și „Moștenitorii Bucovinei”, iar de la ora 18:00 va avea loc concertul extraordinar susținut de Paul Surugiu – Fuego. Duminică, programul artistic va continua cu recitaluri susținute de Marius Zgâianu, Gabriela Teișanu, Nicoleta Cojocaru, Doina și Ciprian Petroaie, Valentina Tipa Lulciuc, Oana Zgâianu, Ioana Penciuc, Marta Crețu și Ansamblul folcloric „Piatra Străjii” din Pojorâta.

La rândul său, vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu, și-a exprimat speranța că manifestarea va atrage un public numeros, amintind că tot la finalul acestei săptămâni au loc și alte evenimente importante. „Așteptăm să vină cât mai multă lume, așteptăm să fie trei zile frumoase. Este un weekend plin de evenimente în județul Suceava. Pe lângă acest târg, care se desfășoară în incinta Muzeului Satului Bucovinean, avem alături MotorFest-ul, iar la Cacica avem Festivalul Trufelor. Cred că sâmbătă vor fi foarte multe persoane care vor veni aici, pe platoul Cetății de Scaun, pentru că sunt două festivaluri în același timp. Sper ca toți sucevenii, și nu numai sucevenii, ci și turiștii care vin în județul Suceava, să aibă zile frumoase, zile cu soare, și să se simtă bine la noi în județ”, a declarat Nicolae Robu.

Evenimentul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.