Lucrările pregătitoare pentru reabilitarea parcului MPO – Mărășești vor începe săptămâna viitoare

Primele lucrări pregătitoare pentru reamenajarea parcului de la MPO – Mărășești vor începe de săptămâna viitoare, a declarat, miercuri, primarul de Suceava, Vasile Rîmbu. Licitația pentru modernizarea a cinci parcuri publice din oraș a fost câștigată de firma Heptaocean SRL București. Investiția se derulează în cadrul proiectului european „Reabilitare parcuri publice în municipiul Suceava”, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Contractul de finanțare, semnat pe 12 martie a.c., are o valoare totală de 15,185 milioane de lei cu TVA inclus. Din această sumă, valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 9,69 de milioane de lei (85%), suplimentată cu 1,48 de milioane de lei (13%) de la bugetul național și o contribuție proprie a municipalității de 228.091,27 lei (2%). Valoarea totală neeligibilă se ridică la 3,78 milioane de lei.

Proiectul vizează o suprafață totală de 36.182 mp repartizată în cinci parcuri publice de pe raza municipiului: parcul Mărășești – MPO, unde se va interveni în primă fază prin desfacerea betonului, demolarea fântânii arteziene nefuncționale și refacerea aleilor cu piatră naturală (travertin); parcul central „Prof. Ioan Nemeș”; parcul Universitate; parcul Ițcani (zona Gării) și parcul de la blocul T1, de pe bulevardul 1 Mai.

Principalele obiective ale lucrărilor încredințate constructorului Heptaocean includ refacerea integrală a aleilor pietonale, înlocuirea mobilierului urban, reabilitarea zonelor verzi, modernizarea instalațiilor de iluminat public și de irigații, precum și modernizarea locurilor de joacă și a spațiilor de agrement. Întregul proiect are o perioadă de implementare până la data de 12 decembrie 2027, scopul final fiind creșterea gradului de confort pentru suceveni și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin extinderea infrastructurii verzi urbane.

„Demararea lucrărilor la parcul Mărășești reprezintă prima etapă din planul de revigorare a spațiilor verzi din Suceava. Datoria noastră este să transformăm banii europeni atrași în confort pentru cetățeni. La finalul proiectului vom avea cinci parcuri complet reabilitate. Începând de săptămâna viitoare, vom monitoriza zilnic frontul de lucru de la MPO”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.