Lucrările pentru intersecțiile inteligente, cu sistem „undă verde”, au ajuns în centrul Sucevei

Administrația locală din municipiul Suceava avansează cu digitalizarea traficului rutier, implementând în această perioadă proiectul de mobilitate urbană „Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții”. Investiția, care depășește 23 de milioane de euro, a transformat arterele principale ale orașului într-un șantier necesar modernizării.

Cele mai recente lucrări au început în zona sensului giratoriu de la McDonald’s, unde echipele de muncitori intervin pe porțiunea pietonală și pe spațiul verde adiacent la introducerea subterană a rețelelor responsabile de sincronizarea semafoarelor în sistem „undă verde”.

În cadrul proiectului, până acum s-a lucrat la pozarea cablurilor de alimentare cu energie electrică și a cablurilor de date în subteran, montarea stâlpilor noi pentru semafoare și iluminat public, realizarea căminelor de tragere a rețelelor și montarea automatelor de dirijare a circulației. Intervențiile s-au concentrat în zonele străzii Cuza Vodă, Calea Burdujeni, Calea Unirii și strada Universității. Concomitent cu aceste săpături, municipalitatea execută lucrări de refacere a carosabilului și a trotuarelor afectate, proiectul fiind gândit pentru fluidizarea traficului.

La finalizarea lucrărilor, schimbările care vor reconfigura orașul includ 36 de intersecții inteligente gestionate în timp real și 777 de semafoare sincronizate prin sistemul „undă verde”, dotate cu facilități pentru pietoni și persoane cu deficiențe de auz. De asemenea, vor fi funcționali 3,3 kilometri de bandă dedicată autobuzelor, un sistem de prioritizare a transportului public, 27,6 kilometri de piste de biciclete complet modernizate și iluminat inteligent la trecerile de pietoni pentru sporirea siguranței rutiere.

Ca măsură de protecție a mediului, au fost plantați deja 361 de arbori în zona pasarelei CFR și la intersecția Calea Unirii cu strada Cernăuți, dintr-un total programat de 1.673 de arbori destinați reducerii emisiilor de dioxid de carbon de-a lungul principalelor artere.

Imediat după finalizarea cablajelor, conectării electrice și montării buclelor inductive în asfalt, se va trece la trasarea noilor marcaje rutiere. Acest moment va coincide cu implementarea noii organizări a circulației pe bază de sensuri unice pe axa principală a orașului, pe traseul format din arterele 1 Decembrie, 1 Mai, Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu, Petru Rareș, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Mărăști, George Enescu și Calea Obcinilor.

Contactat referitor la stadiul lucrărilor și la blocajele temporare generate în trafic, viceprimarul Sucevei Dan Ioan Cușnir a declarat că este conștient de faptul că numărul mare de șantiere deschise concomitent în oraș provoacă în acest moment un anumit disconfort și testează răbdarea sucevenilor în trafic. Acesta a subliniat însă că toate aceste intervenții sunt absolut obligatorii pentru a depăși faza unui trafic sufocant, scopul final al acestei investiții fiind fluidizarea reală a circulației pe termen lung și, implicit, asigurarea unui nivel de viață mai bun pentru toți locuitorii municipiului Suceava.