Lucrările la noul terminal de 10.500 de metri pătrați al Aeroportului Suceava ar urma să înceapă în 2027

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că lucrările la noul terminal T3 al Aeroportului „Ștefan cel Mare” ar putea să înceapă în 2027. Gheorghe Șoldan a precizat că noul terminal va avea o suprafață de 10.500 de metri pătrați, în condițiile în care actuala aerogară și terminalul T2 au împreună puțin peste 3.000 de metri pătrați.

„Vorbim de noul terminal de la aeroport, care va avea 10.500 de metri pătrați. Va fi, de fapt, un nou aeroport. Un proiect foarte mare, care va fi de trei ori și ceva mai mult decât ceea ce avem azi”, a declarat Șoldan. El a precizat că procedura pentru construirea noului terminal a trecut printr-o etapă de contestații care a dus la blocarea temporară a licitației, iar în prezent se pregătește deschiderea ofertelor.

„În luna octombrie vom deschide ofertele. Și aici am trecut prin procedură de contestație. Au contestat, au blocat licitația, dar sperăm ca până la finele acestui an să desemnăm câștigătorul, iar de începutul anului viitor să înceapă lucrările”, a afirmat Gheorghe Șoldan.

El a amintit că planurile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare includ și construirea unei noi parcări, pentru care urmează să fie începută procedura de licitație. Șoldan a spus că un alt proiect important este relocarea uzinei electrice existente a aeroportului. Potrivit președintelui CJ Suceava, pentru această investiție a fost deja desemnat un câștigător, însă procedura a fost contestată de operatorul clasat pe locul al doilea. Relocarea uzinei este o condiție necesară pentru ca lucrările la noul terminal să poată începe.

„La uzină, am desemnat câștigătorul și a fost o contestație de la cel de pe locul al doilea. Vor începe lucrările, fiindcă nu putem să începem lucrările la noul terminal de la aeroport fără a muta uzina electrică veche de la aeroport”, a explicat Gheorghe Șoldan. Proiectul de relocare a uzinei electrice are o valoare de aproximativ 5 milioane de lei și este finanțat integral din bugetul Consiliului Județean Suceava.