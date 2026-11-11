Lucrările la drumul între Burla și Arbore s-ar putea finaliza cu un an mai devreme

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 178, pe tronsonul cuprins între localitățile Burla și Arbore, au atins un grad de execuție de aproape 60% în numai cinci luni de la debutul șantierului, a anunțat miercuri președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Potrivit șefului administrației județene, ritmul susținut al constructorului oferă perspective bune ca investiția să fie încheiată în prima jumătate a anului 2027, cu aproape un an înainte de termenul prevăzut în contract, care este de 24 de luni.

Gheorghe Șoldan a subliniat diferența față de situația din vara acestui an, când tronsonul era un drum îngust de balast, plin de denivelări și greu practicabil din cauza noroiului după fiecare ploaie.

„În iulie 2026, aici era un drum îngust, de balast, cu denivelări și noroi după fiecare ploaie. Între timp, platforma drumului a fost lărgită la 8 metri, fundația a fost pregătită, iar zilele acestea s-a turnat primul strat de asfalt. În locul podului vechi a fost construit unul nou, de 24,5 metri”, a transmis președintele CJ Suceava.

Conform informațiilor furnizate de Consiliul Județean Suceava, drumul este refăcut de la zero, respectând standardele de siguranță și confort rutier. Proiectul include realizarea a două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens; amenajarea benzilor de încadrare și a acostamentelor consolidate; construcția de șanțuri betonate pe ambele părți ale carosabilului, pentru preluarea eficientă a apelor pluviale; construirea unui pod nou, cu o lungime de 24,5 metri, în locul celui vechi.

La finalizarea lucrărilor, locuitorii din comunele Burla și Arbore vor beneficia de o infrastructură rutieră care va asigura o legătură mult mai rapidă și mai sigură spre și dinspre municipiul Rădăuți.