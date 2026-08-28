Lucrările la „axialul 2”, o investiție de 85 de milioane de euro în modernizarea mai multor drumuri din zona Fălticeni, vor începe după 1 septembrie

Un proiect de infrastructură rutieră în valoare de aproximativ 85 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene nerambursabile, intră în etapa de execuție începând de săptămâna viitoare. Investiția în „axialul 2” prevede modernizarea a peste 52 de kilometri de drumuri județene din zona Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii – Mălini – Slatina – Valea Moldovei. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că lucrările pentru primul lot al proiectului vor începe după data de 1 septembrie, după ce a semnat autorizația de construire și ordinele de începere a lucrărilor.

„Un proiect extrem de important pe fonduri europene, de 85 de milioane de euro, axialul 2, cum i-am spus noi. Sperăm să nu aibă aceleași probleme cu axialul 1. Vorbim de la Fălticeni, Horodniceni, Cornu Luncii, Mălini, Slatina, Valea Moldovei”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Potrivit președintelui CJ Suceava, constructorul a fost deja desemnat, iar lucrările urmează să înceapă în perioada imediat următoare.

Investiția este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, iar proiectul integral vizează modernizarea a 52,747 kilometri de drumuri județene, împărțiți în două loturi. Lotul 1 are o lungime de 33,747 kilometri, în timp ce Lotul 2, cu o lungime de 19 kilometri, se află în etapa finală a procedurii de achiziție.

Lotul 1 include modernizarea a aproximativ 34 de kilometri de drum județean, pe tronsoanele DJ 177C Valea Moldovei – DJ 209A și DJ 209A Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii – Mălini – Slatina.

Proiectul include reconstrucția podului care face legătura dintre Cornu Luncii și Mălini, peste râul Moldova

Unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului este podul de la Cornu Luncii, situat pe DJ 209A, peste râul Moldova. Construit în anul 1910, podul se află într-o stare avansată de degradare și urmează să fie demolat.

În locul acestuia va fi construit un pod nou, cu o lungime de 255 de metri. Proiectul prevede, în total, modernizarea, reabilitarea sau construirea a 12 poduri.

Pe lângă modernizarea drumurilor și a podurilor, proiectul include o serie de lucrări menite să îmbunătățească infrastructura pentru pietoni, bicicliști și transportul public.

Astfel, Lotul 1 prevede amenajarea a peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete și a aproximativ 34 de kilometri de trotuare în intravilan, pe ambele părți ale drumului.

Vor fi construite și 32 de stații de autobuz, dotate cu adăposturi pentru călători, precum și peste 50 de kilometri de rigole și șanțuri pentru colectarea și evacuarea apelor.

Proiectul mai prevede realizarea a 54 de podețe pentru deversarea apelor pluviale, două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, accese la proprietăți și drumuri laterale, precum și lucrări edilitare, marcaje și semnalizare rutieră.

Pentru creșterea siguranței în trafic sunt prevăzute și sisteme de iluminat fotovoltaic la trecerile de pietoni și stațiile de autobuz.

O intervenție importantă este și amenajarea intersecției dintre DJ 209A și DN 2E, în intravilanul localității Cornu Luncii.