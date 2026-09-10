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Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate

Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate

Bujorilor – una dintre principalele străzi din zona Cuza Vodă II a cartierului sucevean Burdujeni, a fost reabilitată, atât la partea carosabilă, cea pietonală, cât și la spații verzi.

Pe lângă refacerea trotuarelor și a carosabilului au fost montate mâini curente, iar săptămâna viitoare acestea vor fi instalate și la scările de bloc unde încă nu a fost efectuată această operațiune.

Spațiile verzi au fost refăcute, fiind adus și pământ vegetal, pentru completare.

”Lucrările pentru amenajarea spațiilor verzi vor continua, iar în perioada următoare este prevăzută și plantarea de copaci.

Continuăm lucrările de modernizare a cartierelor pentru un oraș mai îngrijit, mai sigur și mai confortabil pentru suceveni”, au transmis reprezentanții administrației sucevene.

Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate
Lucrările de reabilitare de pe strada Bujorilor, din cartierul Burdujeni, finalizate

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