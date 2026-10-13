Lucrările de inventică ale reprezentanților USV, răsplătite cu 6 medalii la INOVA 2026

Participarea unei echipe de cercetători și inventatori a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava la cea de a 50-a ediție a International Invention Show INOVA, care s-a desfășurat la Zagreb, Croația, a fost încununată de un real succes. Cele șase invenții prezentate de suceveni la prestigiosul eveniment au fost răsplătite cu tot atâtea medalii de aur, argint și bronz. Evenimentul derulat în perioada 1-4 octombrie a reunit inventatori, cercetători, cadre didactice universitare și reprezentanți ai mediului de inovare din peste 15 țări, cu participarea a câteva sute de inventatori și cercetători din întreaga lume.

România a fost prezentă cu o delegație numeroasă, formată din peste 30 de inventatori și cercetători, provenind din universități, institute naționale de cercetare-dezvoltare, companii, organizații de inovare și din rândul inventatorilor independenți. Echipa românească a fost coordonată de membri ai Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), participarea desfășurându-se sub îndrumarea Forumului Inventatorilor Români (FIR). Prezența românească la ediția aniversară a salonului s-a remarcat atât prin numărul important de invenții și proiecte prezentate, cât și prin rezultatele obținute – medalii de aur, argint, bronz și premii speciale internaționale, precum și prin reprezentarea consistentă a României în juriul internațional.

Țara noastră a fost reprezentată de Forumul Inventatorilor Români, Universitatea ”Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Corneliu Group Deva, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Facultatea de Bioinginerie Medicală a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Președintele juriului internațional al ediției jubiliare INOVA 2026 a fost prof. univ. dr. ing. Andrei Victor Sandu.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost prezentă cu șase invenții, cărora li s-au acordat trei medalii de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz. Universitatea suceveană a fost distinsă, de asemenea, cu Premiul aniversar INOVA 50. Autorii lucrărilor participante sunt cadre didactice și doctoranzi ai USV: Laurențiu-Dan Milici, Mihai Dimian, Valentin Popa, Ciprian Bejenar, Mihaela Pavăl, Marian Bejenar, Oana-Vasilica Grosu, Constantin Ungureanu, Visarion-Cătălin Ifrim, Eugen Iavorschi, Daniel-Sebastian Solovăstru, Vasile-Eusebiu Toader, Vlad-Mihai Crețu, Ilie Nițan, Cezar-Dumitru Popa, Ovidiu-Magdin Țanța, Mihai Cenușă, Dragoș-Ionuț Vicoveanu, Laura-Cătălina Dospinescu, Mariana-Rodica Milici, Artiom Moldovan.

Prin amploarea delegației, diversitatea domeniilor reprezentate, rezultatele obținute și implicarea specialiștilor români în evaluarea internațională a invențiilor, participarea la cea de-a 50-a ediție INOVA Croația a reprezentat o importantă oportunitate de promovare internațională a cercetării și inovării românești, precum și de consolidare a colaborărilor dintre universități, institute de cercetare, companii, inventatori și organizațiile internaționale de profil.