Lucrările de construire a creșei din cartierul Europa încep săptămâna viitoare

Cea de-a treia creșă care va deservi locuitorii municipiului Suceava urmează să fie construită, începând de săptămâna viitoare, în cartierul Europa. Anunțul a fost făcut de primarul Vasile Rîmbu:

”Începând cu data de 14 septembrie 2026, pe Strada Paris nr. 1 începem în forță lucrările de construcție a creșei”, a spus edilul Sucevei, care a precizat că bugetul investiției este de 15.082.080,22 lei și este finanțat din trei surse (bugetul de stat, MDLPA și bugetul local).

Lucrările vor fi realizate de asocierea Amicii Building SRL & Arhi Build Expert SRL, diriginte de șantier fiind Provinci Exxon SRL. Autorizația de construire a fost emisă în vara acestui an.

Creșa va avea o suprafața construită la sol de 2409,13mp, cu regim înălțime de maxim 7,30m, cu un singur nivel.

Ion Lungu: ”Este un proiect inițiat și aprobat în perioada în care am fost primar”

Imediat după anunțul făcut de primarul Vasile Rîmbu, demararea lucrărilor efective a fost salutată de către fostul primar al Sucevei, Ion Lungu, care a precizat: ”Este un proiect inițiat și aprobat în perioada în care am fost primar al municipiului Suceava, mai exact in anul 2023, licitația a demarat în anul 2024”.

Cealaltă creșă nouă, demarată tot de vechea administrație, dar finalizată anul acesta, a fost inaugurată în vară în cartierul Dealul Mănăstirii și urmează să fie dată în funcțiune în toamna acestui an.