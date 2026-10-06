Lucrările celei de-a XIV-a ediții a Taberei de pictură de la Mănăstirea Humorului, prezentate publicului la Muzeul de Istorie

În foaierul Muzeului de Istorie din municipiul Suceava va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, la ora 13:00, vernisajul expoziției „Tabăra de pictură Mănăstirea Humorului – 2026”, eveniment organizat de Muzeul Național al Bucovinei.

Expoziția reunește lucrările realizate în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Taberei de pictură de la Mănăstirea Humorului, proiect care continuă tradiția colaborării dintre Muzeul Național al Bucovinei și artiștii contemporani și care contribuie, totodată, la îmbogățirea patrimoniului de artă al instituției.

Expoziția va fi prezentată de criticul de artă Marius Tița, iar publicul va avea ocazia să descopere 38 de lucrări realizate de cei 15 artiști plastici din România și Ucraina care au participat la ediția din acest an.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 9 octombrie – 8 noiembrie, iar intrarea este liberă.

Artiștii care vor expune

La Tabăra de pictură Mănăstirea Humorului – 2026 au participat artiștii Mihai Sârbulescu, Mihail Gavril, Ștefan Pelmuș, Gabriela Drăghici, Ion Drăghici și Daniel – Alexandru Badea (UAP România – Filiala București), Liviu Suhar (UAP România – Filiala Iași), Dumitru Macovei (UAP România – Filiala Bacău), Camelia Sadovei, Lucia Pușcașu, Constantin Ungureanu BOX, Niculai Moroșan, Oana Ruxandra Hrișcă și Loredana Axinte (UAP România – Filiala Suceava), precum și Anatoliy Furlet (Ucraina). De asemenea, artistul plastic și restauratorul Dinu Săvescu a fost prezent prin lucrarea pe care a donat-o, cu generozitate, Muzeului Național al Bucovinei, ca răspuns la invitația instituției.

Tabăra de pictură de la Mănăstirea Humorului s-a desfășurat în perioada 10–20 iulie 2026, într-un cadru natural și cultural care a oferit artiștilor inspirația necesară pentru explorarea, prin mijloace plastice diferite, a peisajului și atmosferei Bucovinei.

Promovarea artei contemporane

Ajunsă la cea de-a XIV-a ediție, tabăra reprezintă un proiect important pentru promovarea artei contemporane și pentru consolidarea legăturii dintre patrimoniul cultural al Bucovinei și creația artistică actuală. Lucrările realizate în timpul taberei intră în patrimoniul Muzeului Național al Bucovinei, contribuind la dezvoltarea colecției de artă a instituției.

Expoziția de la Muzeul de Istorie oferă astfel publicului posibilitatea de a vedea rezultatul unei experiențe artistice desfășurate în mijlocul peisajului bucovinean și de a redescoperi acest spațiu prin sensibilități, tehnici și viziuni artistice diferite.

Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu UAP România – Filiala Suceava, și finanțat de Consiliului Județean Suceava.