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Lucrări neautorizate de decopertare și excavare în sit Natura 2000, descoperite de Garda de Mediu Suceava

Lucrări neautorizate de decopertare și excavare în sit Natura 2000, descoperite de Garda de Mediu Suceava
Lucrări neautorizate de decopertare și excavare în sit Natura 2000, descoperite de Garda de Mediu Suceava

O serie de lucrări neautorizate, de decopertare și excavare a malurilor și a albiei minore, executate cu utilaje grele, au fost descoperite în situl Natura 2000 „Râul Suceava”, la Vicovu de Sus – zona Bivolărie.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au constatat, în urma unui control în teren, modificări semnificative ale mediului în interiorul ariei naturale protejate.

”Au fost identificate lucrări mecanizate de decopertare și excavare a malurilor și a albiei minore, executate cu utilaje grele de persoane neidentificate.

Consecințele sunt grave pentru mediul natural! Intervențiile au modificat profilul natural al albiei, au creat bazine artificiale de acumulare a apei și au afectat vegetația de pe maluri, precum și habitatele esențiale pentru speciile de păsări și fauna acvatică protejată”, precizează reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava, care au sesizat organele de cercetare penală.

Sesizarea a fost înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, în vederea identificării persoanelor responsabile, stabilirii tuturor împrejurărilor și dispunerii măsurilor legale care se impun.

”Ariile naturale protejate nu sunt terenuri de exploatat după bunul plac! Intervențiile care afectează ecosistemele și habitatele protejate trebuie să respecte cu strictețe legislația de mediu. Protejarea patrimoniului natural este o obligație, nu o opțiune!”, spune Gheorghiță Mîndruță, șeful Comisariatului Județean Suceava al Gărzii Naționale de Mediu, care a dat asigurări că se acționează pentru identificarea și sancționarea încălcărilor legislației de mediu.

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