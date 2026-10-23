Lucrări în forță la parcuri fotovoltaice care vor asigura independența energetică a două școli din comuna Preutești

Se lucrează în ritm alert la două parcuri fotovoltaice care vor asigura independența energetică a două școli din comuna Preutești.

În paralel, se execută lucrări și la un alt parc fotovoltaic, amplasat lângă stația de epurare și care va deservi acest obiectiv, precum și rețeaua de canalizare din Preutești.

Cele două școli pe care s-au amplasat deja panourile solare sunt cele din Preutești și Arghira.

Proiectul în valoare de 646.000 de lei se derulează prin Fondul de Mediu, iar lucrările trebuie să se finalizeze în luna decembrie a acestui an.

”Acest proiect este extrem de important atât pentru unitățile școlare, cât și pentru Primăria Preutești. Prin punerea în funcțiune a acestor parcuri fotovoltaice se vor reduce și facturile pe care le achităm la energia electrică, iar în actualul context chiar este o gură de oxigen mare pentru bugetul comunei.

Iar cum iarna bate la ușă, și consumul de energie electrică, inclusiv în școli, este mult mai mare, motiv pentru care este cu atât mai important că am reușit să accesăm aceste fonduri”, a arătat Ion Vasiliu, primarul comunei Preutești.

Nu este singura investiție din comună pentru reducerea consumului de energie electrică.

Eficientizarea și modernizarea iluminatului public au reprezentat o altă etapă în acest proces la care conducerea Primăriei Preutești s-a gândit pentru a face economii la bugetul local.

Și în acest caz lucrările s-au derulat cu bani de la Administrația Fondului de Mediu, cu o cotă de cofinanțare din partea administrației locale din Preutești.

”Noul sistem de iluminat este în funcțiune deja de câțiva ani, iar noi suntem extrem de mulțumiți din toate punctele de vedere. Facturile au scăzut semnificativ, iar iluminatul este mai eficient și asigură un grad de siguranță mai ridicat pentru locuitorii comunei”, a mai spus primarul Ion Vasiliu.