Lucrări de reabilitare a parcului din zona sensului giratoriu Orizont, demarate de luni

Zona din apropierea sensului giratoriu de la Orizont – cartierul Burdujeni, va fi reabilitată de municipalitatea suceveană, lucrările fiind anunțate a începe chiar de luni, 3 august.

Ce anume se va face și cum va arăta zona după reabilitare, nu se știe, nefiind prezentat vreun proiect de modernizare.

În schimb, primarul Vasile Rîmbu spune: „Facem locuri nu doar pentru a fi admirate, ci unde generațiile să se întâlnească într-o zonă de relaxare în care părinții să petreacă timp de calitate cu cei mici, seniorii să poată depăna amintiri, iar tinerii să se poată conecta cu un colț de natură”.

Cel mai probabil, vor fi refăcute scările măcinate de timp și condițiile meteo, împrejmuirile, vor fi înlocuite pavelele, iar pe spațiile verzi vor fi puse fâșii de gazon verde și ceva arbuști ornamentali.

Lucrări binevenite și necesare într-o zonă în care se adună o mulțime de oameni, în special în zilele de primăvară-vară.