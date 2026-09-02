Lucian Harșovschi: „Sala Polivalentă este gata! Infrastructura necesară pentru ea, nu”

Cea mai mare investiție în infrastructură sportivă din județul Suceava – Sala Polivalentă – rămâne un fel de ”Fata Morgana” pentru iubitorii sporturilor – o văd, dar nu o pot atinge. Mai multe întrebări în privința investiției mult așteptate au fost lansate de fostul viceprimar al Sucevei Lucian Harșovschi, devenit tot mai critic:

”Sala Polivalentă din Suceava, o investiție realizată prin CNI, în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro, este aproape finalizată.

Dar această investiție nu înseamnă doar clădirea. Pentru ca ea să poată fi folosită în condiții normale, este nevoie și de infrastructura din jur: parcare și un drum de acces corespunzător traficului pe care îl va genera Complexul Sportiv.

În urmă cu doi ani, am lăsat indicatorii aprobați și finanțarea prevăzută în buget pentru începerea investiției în drumul cu 4 benzi către Complexul Sportiv.

Astăzi, însă, parcarea nu este gata, iar despre drumul cu 4 benzi nu se mai știe aproape nimic.

Se aude că, pentru a-și demonstra <competența managerială>, actuala administrație vrea să facă un drum cu o singură bandă pe sens”.

Sala Polivalentă Suceava

Într-un video postat pe pagina sa de socializare, Harșovschi îl întreabă pe primarul Vasile Rîmbu dacă a prins bani în bugetul anului 2026 pentru execuția acestui drum sau a prevăzut doar bani pentru noi studii, prin care să îl facă cu o singură bandă pe sens.

”O investiție de 35 de milioane de euro într-o sală de sport nu poate fi pusă în valoare fără infrastructura necesară în jurul ei.

Dacă după doi ani nu ești în stare să faci drumul și parcarea aferente unui asemenea obiectiv, problema nu este lipsa banilor. Este lipsa de viziune și de capacitate administrativă”, precizează Lucian Harșovschi, care întreabă conducerea administrației locale ”Când va fi dată în funcțiune Sala Polivalentă?”

Concluzia sa: ”Administrația înseamnă proiecte mari, viziune și rezultate, nu doar două linii trase pe asfalt și taxe și impozite mai mari pentru suceveni. Suceava merită mai mult. Sucevenii au nevoie de investiții acum, nu de promisiuni și amânări de 2–3 ani”.