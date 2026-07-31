Lucian Harșovschi reclamă că „achiziția fulger” a proprietății Coteț de la Cartodrom ar fi fost aprobată în avans de primărie

Ședința de vineri a Consiliului Local Suceava, pe lângă cele peste 65 de puncte de pe ordinea de zi, a scos din nou la iveală tensiunile dintre primarul Vasile Rîmbu și fostul viceprimar, actual consilier local Lucian Harșovschi. Deși majoritatea a aprobat proiectul inițiat de primar, de achiziția a „două garaje” în zona Cartodrom de la familia Coteț, pentru suma de 155.000 de euro, după cum s-a exprimat Lucian Harșovschi, acesta din urmă a lansat acuzații grave privind transparența și legalitatea procedurii administrative, reclamând anomalii cronologice pentru care nu are explicații.

Harșovschi a precizat de la început că nu dorește să comenteze valoarea financiară a tranzacției, însă s-a declarat surprins și îngrijorat de succesiunea etapelor birocratice. Acesta reclamă că documentele oficiale puse la dispoziția consilierilor arată că proprietarul imobilului a depus cererea de vânzare către municipalitate pe data de 12 iunie 2026. Ulterior, pe 20 iulie 2026, Primăria Suceava a emis dispoziția de constituire a comisiei de negociere, iar în aceeași zi, cu o rapiditate descrisă de liberal ca fiind „fulger”, comisia s-a întrunit, a negociat și a semnat procesul-verbal.

Ceea ce i se pare lui Lucian Harșovschi foarte grav este momentul în care s-a făcut raportul de evaluare care a stat la baza tranzacției. Acesta a fost întocmit la data de 1 aprilie 2026, ceea ce ar indica faptul că Primăria a solicitat și a obținut o evaluare oficială a imobilului cu mai bine de două luni înainte ca proprietarul să depună, în mod oficial, cererea prin care oferea spațiul spre cumpărare municipalității.

„Cum este posibil ca Primăria să solicite, încă din luna martie, întocmirea unui raport de evaluare pentru o cerere care, oficial, avea să fie depusă abia pe 12 iunie 2026?”, a întrebat retoric consilierul PNL. Acesta a subliniat că, în lipsa unei explicații administrative clare și publice din partea actualei conduceri a primăriei, această succesiune a documentelor ridică semne de întrebare legitime privind caracterul predeterminat al achiziției.

Pentru a demonta eventualele speculații politice, Harșovschi a ținut să puncteze că nu se opune modernizării orașului, votând proiectul de regenerare urbană a zonei Cartodrom aflat pe ordinea de zi. Totuși, acesta a declarat că orice investiție din banii sucevenilor trebuie să respecte cu strictețe legea și transparența, considerând că astfel de proceduri „cu circuit închis” afectează grav încrederea cetățenilor în administrația publică.

Primarul Vasile Rîmbu a respins acuzațiile, afirmând că succesiunea firească este ca administrația întâi să evalueze bunul de care este interesată pentru a avea o bază corectă pentru negociere. „Sunteți într-o logică paralelă cu realitatea”, a fost replica primarului referitoare la ordinea în care trebuie să se desfășoare procedurile.

Imobilul în discuție este un teren de 449 de metri pătrați și o construcție cu o amprentă la sol de 426 de metri pătrați (fostul restaurant „La Coteț”) din zona Cartodrom, pe care administrația locală dorește să o amenajeze ca parcare publică și zonă de recreere.