Lucian Harșovschi, nemulțumit că actuala administrație a eliminat transportul școlar pentru copiii

Școala a început, iar elevii din zona ANL Burdujeni, în special cei din clasa pregătitoare până în clasa a IV-a, au aflat că transportul școlar către Școala Gimnazială nr. 10 nu mai este asigurat. Beneficiarii erau copii mici, care erau duși și aduși în siguranță, fără ca părinții să aibă de făcut o mulțime de curse, sporind aglomerația din trafic.

„Vasile Rîmbu a eliminat transportul școlar pentru copiii din zona ANL Burdujeni”, a anunțat, nemulțumit, fostul viceprimar al Sucevei Lucian Harșovschi, care inițiase acest program de transport școlar, extins treptat în mai multe zone.

„Transportul școlar l-am introdus în 2021 și, ulterior, l-am extins și în alte zone: Putna – ANL Burdujeni, Aleea Dumbrăvii – „La Stejari”, strada Eugen Dobrilă – Școala nr. 6 și Liceul „Natanael” din Ițcani.

Aceste curse mai există? Le-ați eliminat sau urmează să le eliminați și pe acestea?

Toate autobuzele și microbuzele electrice de care beneficiază astăzi Suceava au fost aduse prin proiecte europene pregătite de departamentul pe care l-am coordonat. TPL are autobuze, iar memorandumul aprobat în 2026 permite angajarea de șoferi.

Așadar, eliminarea acestei curse nu poate fi justificată prin lipsa resurselor.

Domnule primar Vasile Rîmbu, dacă aveți autobuze și puteți angaja șoferi, de ce ați ales să eliminați tocmai transportul copiilor?”, spune Lucian Harșovschi, care solicită reintroducerea acestei facilități.

„În prima zi de școală ați vorbit despre grija pentru elevi. Dar administrația nu se face prin mesaje, ci prin soluții concrete. Iar realitatea este simplă: atunci când acești copii aveau nevoie de transport, dumneavoastră l-ați eliminat.

Transportul școlar nu este un moft. Înseamnă siguranță pentru copii, liniște pentru părinți și mai puține mașini în trafic.

Am discutat cu conducerea școlii, am discutat cu părinții afectați și, împreună, îi solicităm primarului Vasile Rîmbu să reintroducă imediat transportul școlar pentru copiii din zona ANL Burdujeni care învață la Școala Gimnazială nr. 10”, transmite Lucian Harșovschi, ca reprezentant al populației în Consiliul Local Suceava.

„Eu am ales să introduc și să dezvolt transportul școlar pentru elevi. Vasile Rîmbu a ales să înceapă să îl elimine.

Când ai autobuze, ai posibilitatea să angajezi șoferi și, totuși, elimini transportul școlar, problema nu mai este lipsa resurselor. Este lipsa unei viziuni pentru elevii Sucevei”, este concluzia trasă de fostul viceprimar Lucian Harșovschi, care l-a avut contracandidat pe actualul primar.