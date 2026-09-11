Lucian Harșovschi: „Minciuna are picioare scurte, mai multe proiecte prezentate de Vasile Rîmbu ca făcând parte din propriul program existau deja”

Disputa dintre Lucian Harșovschi și primarul Vasile Rîmbu, pe proiecte și realizări, continuă, cu o nouă serie de acuzații de „copiere” și asumare a meritelor.

„O nouă lucrare finalizată demonstrează, încă o dată, că programul de „Regenerare Urbană” al lui Vasile Rîmbu nu este altceva decât programul „Modernizarea Sucevei de la Scara Blocului”, preluat și redenumit, la care a adăugat parcările cu plată.

La școală, copiatul se pedepsește. În politică și administrație, însă, trebuie să ai curajul să îți asumi și să spui adevărul: s-au făcut și lucruri bune înainte, nu doar lucruri rele.

Nu este nicio rușine să continui un proiect bun. Rușinos este să îl prezinți ca și cum tu l-ai fi gândit”, spune fostul viceprimar al Sucevei, Lucian Harșovschi, nemulțumit că proiectele la care a lucrat și le-a demarat sunt prezentate ca fiind proiecte noi.

„Îl întreb pe Vasile Rîmbu: dacă autorizația de construire pentru strada Aurora a fost emisă în 03.10.2024, iar dumnealui și-a preluat mandatul abia în 24.10.2024, strada Aurora tot el a gândit-o pentru modernizare?

Și, pentru a demonstra că minciuna are picioare scurte, atașez fragmente din mai multe proiecte prezentate de Vasile Rîmbu ca făcând parte din propriul program de „Regenerare Urbană”, deși acestea existau deja, în aceeași formă și până la ultimul detaliu, ca într-o temă copiată la școală.

Atașez planurile pentru:

* Strada Maria Voichița – vizat spre neschimbare la 03.04.2024;

* Strada Ștefan Tomșa – vizat spre neschimbare la 08.04.2024;

* Strada Oituz – vizat spre neschimbare la 02.09.2024;

* Strada Stejarului – Zamca – vizat spre neschimbare la 09.09.2024.

Până la urmă, mai puțin contează cine le-a gândit, avizat, autorizat și bugetat pentru suceveni. Important este că le-a întârziat anume pentru a și le însuși”, afirmă răspicat Harșovschi, într-o postare pe contul său de socializare.

Lucian Harșovschi trage apoi o concluzie “acidă”:

„Sucevenii așteaptă și proiectele mari ale administrației Rîmbu, nu doar linii trase pe asfalt, taxe și impozite mărite.

Să ne arate un singur proiect gândit de această administrație prin care a reușit să atragă măcar un euro nerambursabil de la Uniunea Europeană sau un leu de la Guvern pentru dezvoltarea Sucevei”.