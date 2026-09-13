Lucian Harșovschi îl acuză pe Vasile Rîmbu că nu cunoaște cartierele Sucevei și că dezinformează

Fostul viceprimar Lucian Harșovschi a reacționat, duminică, la o declarație recentă a primarului Vasile Rîmbu, pe tema modernizării unei străzi din cartierul Burdujeni și la acuzațiile repetate ale noii conduceri privind „lipsa de realizări” a fostei administrații. Într-o postare publică pe contul său de Facebook, primarul Vasile Rîmbu anunțase finalizarea lucrărilor pe strada Bujorilor și a transmis un mesaj laudativ la adresa noilor amenajări, lăsând să se înțeleagă că zona fusese complet ignorată în trecut. „O stradă care își onorează, în sfârșit, numele: Strada Bujorilor (Burdujeni)! Strada Bujorilor a fost adusă la standarde moderne de bun-simț și confort. Are acum aproape tot ce îi lipsea: asfalt nou, locuri de parcare, bănci și spații verzi îngrijite. (…) Ne-am dorit un loc în care să te oprești cu drag pe o bancă, să te bucuri de verdeață și curățenie”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Harșovschi: „Poate învață și el cartierele orașului. Cartierul Bujorilor nu există!”

Replica consilierului local PNL Lucian Harșovschi nu a întârziat să apară. Fostul viceprimar l-a acuzat pe primar nu doar de lipsă de fair-play administrativ, ci și de o gafă în ceea ce privește împărțirea urbanistică a Sucevei. „De această dată îl iau pe Vasile Rîmbu în Cuza Vodă II, în cartierul Burdujeni, să îi arăt ce ‘nu s-a făcut în oraș’. Și, poate, cu ocazia asta, învață și el cartierele orașului (cartierul Bujorilor nu există, este o stradă din Cuza Vodă II)”, a replicat Lucian Harșovschi.

Pentru a demonta afirmații de genul „nu s-a făcut nimic înainte”, Harșovschi a prezentat o listă de străzi modernizate în timpul mandatului său, situate în imediata vecinătate a străzii menționate de Rîmbu. „Sunt străzi din Cuza Vodă II care au fost modernizate și finalizate în timpul administrației din care am făcut parte: Muncii, Amurgului, Rândunicii, Brândușei, Avântului, Eroilor. Strada Păcii era în lucru. Sunt lucrări realizate, nu promisiuni. Au însemnat șantiere, asfalt, infrastructură și lucruri concrete care au rămas în urma unei administrații”, a declarat consilierul local. În finalul intervenției sale, Lucian Harșovschi a menționat și una dintre primele măsuri controversate ale actualei echipe de la Primăria Suceava Suceava, făcând referire la taxarea locurilor de parcare. „Iar noua administrație a venit și ea cu un bonus pentru suceveni: parcările cu plată. ‘Nu s-a făcut nimic’, dar imaginile spun altceva”, a spus ironic Harșovschi.