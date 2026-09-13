Administrație

Lucian Harșovschi îl acuză pe Vasile Rîmbu că nu cunoaște cartierele Sucevei și că dezinformează

Lucian Harșovschi îl acuză pe Vasile Rîmbu că nu cunoaște cartierele Sucevei și că dezinformează
Lucian Harșovschi îl acuză pe Vasile Rîmbu că nu cunoaște cartierele Sucevei și că dezinformează

Fostul viceprimar Lucian Harșovschi a reacționat, duminică, la o declarație recentă a primarului Vasile Rîmbu, pe tema modernizării unei străzi din cartierul Burdujeni și la acuzațiile repetate ale noii conduceri privind „lipsa de realizări” a fostei administrații. Într-o postare publică pe contul său de Facebook, primarul Vasile Rîmbu anunțase finalizarea lucrărilor pe strada Bujorilor și a transmis un mesaj laudativ la adresa noilor amenajări, lăsând să se înțeleagă că zona fusese complet ignorată în trecut. „O stradă care își onorează, în sfârșit, numele: Strada Bujorilor (Burdujeni)! Strada Bujorilor a fost adusă la standarde moderne de bun-simț și confort. Are acum aproape tot ce îi lipsea: asfalt nou, locuri de parcare, bănci și spații verzi îngrijite. (…) Ne-am dorit un loc în care să te oprești cu drag pe o bancă, să te bucuri de verdeață și curățenie”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

  • Harșovschi: „Poate învață și el cartierele orașului. Cartierul Bujorilor nu există!”

Replica consilierului local PNL Lucian Harșovschi nu a întârziat să apară. Fostul viceprimar l-a acuzat pe primar nu doar de lipsă de fair-play administrativ, ci și de o gafă în ceea ce privește împărțirea urbanistică a Sucevei. „De această dată îl iau pe Vasile Rîmbu în Cuza Vodă II, în cartierul Burdujeni, să îi arăt ce ‘nu s-a făcut în oraș’. Și, poate, cu ocazia asta, învață și el cartierele orașului (cartierul Bujorilor nu există, este o stradă din Cuza Vodă II)”, a replicat Lucian Harșovschi.

Pentru a demonta afirmații de genul „nu s-a făcut nimic înainte”, Harșovschi a prezentat o listă de străzi modernizate în timpul mandatului său, situate în imediata vecinătate a străzii menționate de Rîmbu. „Sunt străzi din Cuza Vodă II care au fost modernizate și finalizate în timpul administrației din care am făcut parte: Muncii, Amurgului, Rândunicii, Brândușei, Avântului, Eroilor. Strada Păcii era în lucru. Sunt lucrări realizate, nu promisiuni. Au însemnat șantiere, asfalt, infrastructură și lucruri concrete care au rămas în urma unei administrații”, a declarat consilierul local. În finalul intervenției sale, Lucian Harșovschi a menționat și una dintre primele măsuri controversate ale actualei echipe de la Primăria Suceava Suceava, făcând referire la taxarea locurilor de parcare. „Iar noua administrație a venit și ea cu un bonus pentru suceveni: parcările cu plată. ‘Nu s-a făcut nimic’, dar imaginile spun altceva”, a spus ironic Harșovschi.

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