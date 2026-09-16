Lucian Harșovschi: „Dacă un loc este vândut ca fiind „al tău”, dar legal poate fi ocupat de oricine, pentru ce au plătit sucevenii?”

Locurile de parcare pentru care sucevenii plătesc abonamente pot fi ocupate de oricine, fără consecințe legale, rezultă dintr-un „experiment” făcut de consilierul local Lucian Harșovschi, cu trei mașini parcate în trei locuri diferite, care apar ca fiind „rezervate”.

“Ce se întâmplă atunci când parchezi pe un loc pentru care Primăria a încasat bani de la un sucevean, dar tu, la rândul tău, plătești parcarea?

Am făcut experimentul. Am parcat pe un astfel de loc, semnalizat cu plăcuța care indică numărul de înmatriculare al beneficiarului, și am plătit parcarea pentru întreaga zi, ținând cont de faptul că după ora 18 parcarea devine gratuită”, spune Lucian Harșovschi, care precizează că nu a vrut să provoace pe nimeni și nici să demonstreze că pot fi încălcate regulile, ci doar să afle în baza cărei prevederi legale poate fi sancționat un șofer care ocupă un astfel de loc, dacă el a plătit parcarea?

În urma „experimentului” înregistrat video, din care este prezentată deocamdată partea I, rezultă un vid legislativ, care poate duce la complicații serioase în viața de zi cu zi a unor suceveni, care au acționat de bună-credință.

„Primăria a atribuit contra cost aceste locuri, iar beneficiarii au primit plăcuțe cu numărul de înmatriculare al autoturismului, cu promisiunea că parcarea le este rezervată în intervalul 16:00–08:00.

Problema este că nu există un HCL care să prevadă acest interval orar și nici să stabilească în mod clar că locurile respective devin exclusiv rezervate beneficiarilor și că orice alt șofer poate fi sancționat dacă parchează pe ele. Ce ne-a spus Poliția Locală? În baza cărui act poate fi aplicată o amendă? Și, mai ales, ce au cumpărat de fapt sucevenii atunci când au plătit pentru aceste locuri? Urmăriți materialul video până la capăt. Am filmat experimentul pentru a vedea exact cum funcționează acest sistem în viața reală”, spune Lucian Harșovschi, care contestă modalitatea actuală de atribuire a locurilor de parcare „rezervate”.

Tot el explică de ce: „Pentru că, dacă un loc este vândut ca fiind <al tău>, dar legal poate fi ocupat de oricine care plătește parcarea pe timp de zi, atunci întrebarea este simplă: Pentru ce au plătit sucevenii?”