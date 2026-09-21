Lucian Harșovschi cere Primăriei să restituie banii sucevenilor care au achitat abonamente pentru parcări

Consilierul local Lucian Harșovschi solicită Primăriei Suceava să restituie banii sucevenilor care au achitat abonamente pentru parcări în condițiile în care serviciul promis nu este reglementat în mod corespunzător. Mai mult, el propune ca acestora să li se ofere gratuit, timp de încă un an, parcarea pentru care au plătit, ca măsură de compensare, iar în paralel, să se revină la abonamentul anual de 100 de lei pentru parcările de reședință.

Solicitările sale vin ca urmare a unui experiment documentat video, privind locurile de parcare, prin care demonstrează că nu există o bază legală prin care Primăria Suceava să „vândă” locurile respective către riverani.

„Unii au fost păcăliți că vor fi amendați pentru că parchează pe un loc plătit și rezervat de altcineva, iar alții au fost înșelați, plătind 500 de lei pentru o plăcuță care este doar un suvenir scump, în condițiile în care nu există nicio prevedere care să stabilească ce drept le conferă, în realitate, această plată asupra locului de parcare.

Întrebarea este: cum a încasat Vasile Rîmbu bani de la suceveni din luna mai până în ziua de astăzi și cum îi încasează în continuare? În schimb, ceea ce există este un haos care pare coordonat”, spune Lucian Harșovschi.

În înregistrările video realizate, el arată că sucevenii primesc înștiințări de la Poliția Locală prin care sunt avertizați că trebuie să-și mute mașinile și că riscă amenzi, însă în spatele acestor notificări sunt invocate hotărâri care nu au nicio legătură cu parcările pentru care oamenii au plătit abonamente.

„Cum poate o administrație să ceară respectarea unor reguli, în timp ce propriile înștiințări ridică atât de multe semne de întrebare cu privire la temeiul legal invocat?

Asta arată cât de „competentă” este administrația Rîmbu atunci când vine vorba despre respectarea și aplicarea legii. Iar în tot acest timp, oamenii sunt cei care plătesc. Nu putem accepta ca sucevenii să fie tratați astfel. Este democrație, nu dictatură!”, declară fostul viceprimar al Sucevei, care a venit cu solicitările menționate.

„Administrația locală trebuie să lucreze în interesul cetățenilor, să respecte legea și să ofere explicații atunci când oamenii întreabă unde se duc banii lor și ce primesc în schimb.

Sucevenii trebuie respectați!”, este concluzia lui Lucian Harșovschi, care se arată tot mai decis să candideze la alegerile care vor avea loc în mai puțin de doi ani.