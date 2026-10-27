Intenția administrației locale de a demara amenajarea sensului giratoriu din Obcini – investiție ale cărei costuri sunt estimate la 10,4 milioane de lei – a stârnit reacții din partea fostului viceprimar Lucian Harșovschi, care acuză blocarea proiectului respectiv timp de doi ani și pune sub semnul întrebării dublarea costurilor de realizare.

”În timp ce administrația Rîmbu se laudă cu amenajarea unor sensuri giratorii existente, a blocat realizarea unui sens giratoriu nou, în zona Obcini, pentru care exista deja un contract de proiectare și execuție.

La 1 septembrie 2024 exista ordin de începere a lucrărilor. Proiectantul își făcuse treaba, soluția tehnică era stabilită, iar lucrările urmau să fie executate.

Valoarea contractului era de 4.853.319 lei (proiectare + execuție)”, explică Lucian Harșovschi, care menționează că a participat la discuțiile privind proiectul și a văzut cum s-a ajuns la soluția finală.

Lucian Harșovschi acuză blocarea realizării sensului giratoriu din Obcini: ”Doi ani pierduți și trafic în continuare blocat”

”Din discuțiile și informațiile existente la acel moment, unul dintre motivele pentru care s-a dorit oprirea proiectului ar fi fost faptul că administrației Rîmbu nu îi convenea firma care câștigase licitația. În același timp, exista și opoziția proprietarului unei benzinării din zonă față de realizarea sensului giratoriu.

În loc să meargă mai departe cu un proiect care avea deja ordin de începere a lucrărilor, administrația a ales să îl oprească.

Rezultatul îl vedem astăzi: doi ani pierduți și trafic în continuare blocat în Obcini.

Și probabil ni se va spune că motivul a fost conducta de apă.

Numai că sensul giratoriu putea fi finalizat anul trecut. Iar conducta de apă, executată anul acesta, a trecut pe banda a doua, spre Primărie. Nu avea nicio legătură cu amplasamentul sensului giratoriu”, a adăugat actualul consilier local.

Lucian Harșovschi atrage atenția și în privința costurilor la care urmează să fie amenajat sensul giratoriu ”amânat” timp de doi ani:

”Astăzi, valoarea estimată doar pentru execuția sensului giratoriu este cu 2.310.000 de lei mai mare decât valoarea vechiului contract, care includea atât proiectarea, cât și execuția!

Și asta în condițiile în care proiectarea este deja făcută, în baza vechiului contract.

Cam atât a încasat Primăria Suceava și din abonamentele de parcare plătite de suceveni. Iar acum, administrația Rîmbu ajunge să aloce o sumă suplimentară comparabilă pentru un proiect blocat prin propria decizie.

Bani în plus, din buzunarele sucevenilor, pentru incompetența acestei administrații!”.

Lucian Harșovschi acuză blocarea realizării sensului giratoriu din Obcini: ”Doi ani pierduți și trafic în continuare blocat”

Sensul giratoriu din Obcini face parte din proiectul inelului de sensuri unice și completează proiectul european de remodelare urbană, la care se lucrează, de asemenea, cu întârziere.

”Dar trebuie spus clar: și acest proiect face parte dintr-o direcție de dezvoltare pe care am coordonat-o și nu are nicio legătură cu viziunea lui Vasile Rîmbu. Doar că va fi realizat mai târziu, după ce sucevenii au pierdut deja doi ani. Asta este problema administrației Rîmbu.

Nu doar că nu vedem proiecte noi de anvergură, dar proiectele pregătite de administrația anterioară sunt blocate, pentru ca mai apoi să fie reluate și prezentate drept propria viziune.

Nu mai țineți Suceava blocată în trafic!

Faceți sensul giratoriu din Obcini, dar la un preț corect!

Explicați sucevenilor de ce ați oprit un proiect care avea deja ordin de începere a lucrărilor și de ce astăzi doar execuția este estimată la o valoare cu 2.310.000 de lei mai mare decât întregul contract inițial!

Iar dacă prima mare „realizare” a fost cheltuirea a 680.000 de lei pentru amenajarea vizuală a unor sensuri giratorii care existau deja, în timp ce un sens giratoriu nou, cu ordin de începere a lucrărilor, a fost oprit, atunci cred că sucevenii pot vedea singuri diferența dintre viziune și propagandă”, a concluzionat Lucian Harșovschi, făcând referire la una dintre primele măsuri ale administrației actuale, de amenajare peisagistică a patru sensuri giratorii existente.