Lucian Harșovschi a lansat o provocare pentru Vasile Rîmbu: ”Publicați 10 fotografii de la căsătoriile civile pe care le-ați oficiat”

Ani de zile, căsătoriile civile din Suceava au putut fi oficiate și în alte locații decât spațiul amenajat la subsolul Primăriei – la cerere. Foarte multe căsătorii erau oficiate în weekend, când lumea e în general liberă și prietenii și familia pot fi alături de cei ce își unesc destinele.

Nici una dintre aceste variante nu mai este posibilă în Suceava de ceva vreme, subliniază fostul viceprimar Lucian Harșovschi, care a publicat o postare însoțită de zeci de fotografii de la căsătorii civile pe care le-a oficiat, într-o mulțime de locații, unde a fost solicitat.

”Câți dintre voi v-ați căsătorit, de la 1 ianuarie 2025 încoace, în alt loc decât în subsolul Primăriei Suceava?

Sau câți dintre voi ați participat, ca invitați, la o căsătorie civilă oficiată în alt loc decât în subsolul Primăriei?

Invocând legislația, Vasile Rîmbu a eliminat posibilitatea ca tinerii să își oficieze căsătoria civilă în locuri speciale, precum Cetatea de Scaun, un parc sau la biserică. Mai nou, nici măcar în weekend nu mai permite oficierea căsătoriilor civile!

Ca viceprimar, am avut bucuria și onoarea de a fi alături de sute de tineri într-una dintre cele mai importante zile din viața lor. Am mers acolo unde și-au dorit să spună „DA” și le-am urat, din suflet, „Casă de piatră!”.

Spre sfârșitul toamnei, la început de iarnă, după îndelungi discuții, căsătoriile civile ar urma să fie oficiate într-o construcție nouă, în zona mall-ului.

După mai bine de doi ani, apare și soluția! Dar tinerii care s-au căsătorit deja, de ce nu au avut aceeași șansă? De ce nu li s-a permis să spună „DA” într-un loc ales de ei, așa cum au putut face mii de cupluri înainte?

Coincidență sau doar un demers electoral? Sucevenii văd, analizează și trag singuri concluziile”, spune Lucian Harșovschi, actual consilier local.

El a lansat și o provocare pentru Vasile Rîmbu: ”Publicați 10 fotografii de la căsătoriile civile pe care le-ați oficiat în ultimii doi ani. Să vadă și sucevenii cum ați fost alături de tineri în aceste momente unice din viața lor, câtă căldură, empatie și bucurie le-ați transmis!

Asta dacă ați oficiat vreuna!

Dacă nu, poate e momentul. Funcția de primar vine și cu această bucurie, dar și cu responsabilitatea conferită de lege”.

Rămâne de văzut care va fi abordarea în această privință după ce va fi dată în folosință ”Casa căsătoriilor”, într-un spațiu din zona Iulius Mall Suceava.