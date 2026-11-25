Două handbaliste de la LPS Suceava, este vorba de Alexia Petruneac și Alisia Roman, au fost selecționate pentru lotul național de junioare U16 al României, care pregătește participarea la W16 Regional Challenge Cup. Competiția va avea loc la Târgu Jiu, în perioada 29 noiembrie – 6 decembrie, acolo unde România va înfrunta reprezentativele similare din Bulgaria și Bosnia și Herțegovina.

Alisia Roman este prezentă pentru a treia oară la reprezentativa de junioare, în timp ce Alexia Petruneac se află la a doua convocare. Ambele jucătoare sunt pregătite încă de la începutul parcursului lor în handbal de către antrenorul Florin Ciubotariu, el fiind omul care le-a îndrumat pașii și le-a format de-a lungul anilor.