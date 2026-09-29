Lovirile, distrugerile și violența în școli, în creștere în județul Suceava

Consilierii județeni vor analiza în ședința din 30 septembrie informarea realizată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Suceava cu privire la siguranța publică și evoluția fenomenului infracțional din județ, în trimestrul II al acestui an. Bilanțul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava indică o ușoară scădere per ansamblu a numărului total de infracțiuni sesizate, însă sunt creșteri pe segmentele violenței stradale, al conflictelor spontane și al delincvenței școlare.

În perioada aprilie-iunie a.c., la nivelul IPJ Suceava au fost înregistrate 3.442 de infracțiuni, cu 11 mai puține față de perioada similară a anului trecut. Marea majoritate, 3.169 de fapte, au fost încadrate în Codul Penal. Un aspect interesant se observă în mediul de manifestare: în timp ce în orașe numărul faptelor a scăzut la 1.688, cu 247 mai puține față de perioada similară a anului trecut, în mediul rural criminalitatea a însemnat 1.745 de fapte, în creștere cu 236 de infracțiuni.

Raportul consemnează o creștere a actelor de agresiune. Polițiștii suceveni au fost sesizați cu privire la 719 infracțiuni de loviri sau alte violențe, cu 16 mai multe față de 2025, și 291 de fapte de distrugere, cu 61 mai multe. Pe linia investigațiilor criminale, s-au raportat 10 infracțiuni contra vieții, față de 9, din perioada similară a anului trecut, și 1.061 de fapte contra integrității corporale și sănătății, cu 9 mai multe, majoritatea fiind comise pe fondul consumului de alcool și al conflictelor spontane. În schimb, furturile au înregistrat o scădere substanțială, fiind raportate 412 fapte, o scădere cu 117.

Violența în școli: 25 de dosare penale

Un capitol distinct și alarmant în raportul ATOP este cel al infracționalității din mediul școlar. În trimestrul II din 2026, au fost sesizate 25 de fapte penale în școli și în zonele adiacente, dintre care 16 în urban și 9 în rural. Majoritatea covârșitoare a incidentelor, 21 de cazuri, s-au petrecut chiar în incinta unităților de învățământ.

Polițiștii au instrumentat 10 dosare de loviri sau alte violențe, 7 de vătămare corporală din culpă, 3 tâlhării și cazuri de distrugere sau amenințare. Din cei 14 autori identificați, 12 au fost elevi. De cealaltă parte, din cele 23 de victime, 22 au fost elevi și una a fost cadru didactic.

Pentru menținerea ordinii publice și combaterea contravențiilor, forțele IPJ au aplicat în total 24.758 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 14,5 milioane de lei, cele mai multe, peste 21.000, vizând problematica rutieră.