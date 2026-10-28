Lotul de juniori al României are în componență doi handbaliști de la CSU Suceava

Pe lângă cei doi jucători chemați la echipa națională de seniori, care puteau fi trei, în situația în care Sorin Grigore era apt de joc, și cei șase handbaliști convocați de către selecționerul Bogdan Șoldănescu la reprezentativa de tineret, gruparea CSU Suceava are doi jucători și la lotul de juniori al României.

Interul stânga Iulian Lupu și extrema stânga Teodor Șut, componenți ai echipei de juniori I a CSU Suceava antrenată de Vasile Boca, vor participa la acțiunea de pregătire centralizată organizată de Federația Română de Handbal, la Plopeni, în perioada 2-8 noiembrie.