Logiscool Suceava deschide noul an școlar sub semnul Inteligenței Digitale: copiii au nevoie să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să gândească cu ea

Logiscool Suceava – Programare, robotică, Inteligență Artificială & Data Science, competențe digitale și creație digitală pentru copii și adolescenți între 6 și 18 ani

Tehnologia se schimbă mai repede decât programa școlară, iar Inteligența Artificială începe să transforme aproape toate profesiile. În acest context, întrebarea pentru părinți nu mai este dacă cei mici vor folosi tehnologia, ci cum vor ști să o folosească.

Vor rămâne simpli consumatori sau vor înțelege ce se află în spatele ei? Vor folosi AI pentru răspunsuri rapide sau vor ști să pună întrebările potrivite, să verifice informația și să creeze cu ajutorul ei?

Pornind de la această realitate, Logiscool Suceava deschide anul școlar 2026–2027 cu o direcție educațională mai amplă: Inteligența Digitală (Digital Intelligence).

De la „știe să folosească un calculator” la Inteligență Digitală

Pentru generația actuală, simplul fapt că un copil se descurcă pe telefon, tabletă sau calculator nu mai înseamnă că este pregătit pentru lumea digitală.

Inteligența Digitală înseamnă mai mult: să înțeleagă tehnologia, să gândească logic și critic, să creeze cu ajutorul ei, să înțeleagă rolul datelor și al algoritmilor și să folosească Inteligența Artificială responsabil și inteligent.

De aceea, la Logiscool, tehnologia este transformată din timp de ecran consumat în timp de ecran cu sens. Un copil poate începe prin jocuri educaționale, proiecte digitale și programare vizuală, poate continua cu robotică și algoritmică, iar mai târziu poate ajunge la Python, Inteligență Artificială, Data Science și proiecte complexe.

Nu știm ce profesii vor avea copiii de astăzi. Știm însă că tehnologia va face parte din ele. Medicină, inginerie, arhitectură, economie, cercetare, design sau IT – Inteligența Artificială și analiza datelor pătrund deja în domenii care, până de curând, păreau foarte îndepărtate de informatică.

Din acest motiv, obiectivul Logiscool nu este ca fiecare copil să devină programator.

Obiectivul este ca fiecare copil să poată înțelege și folosi inteligent tehnologia, indiferent de profesia pe care o va alege.

Logiscool Suceava deschide noul an școlar sub semnul Inteligenței Digitale: copiii au nevoie să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să gândească cu ea

De la primul proiect la Python și certificări internaționale

Rezultatele se văd cel mai bine în timp.

La Logiscool Suceava există copii care au început programarea în clasele primare, cu proiecte vizuale și jocuri create de ei, iar câțiva ani mai târziu scriu cod în Python și obțin certificarea internațională PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer.

Unii dintre elevii școlii au dus aceste competențe mai departe către proiecte de știință și tehnologie și rezultate la competiții naționale. Este poate cea mai bună demonstrație a unui principiu simplu: performanța nu se construiește în câteva săptămâni. Se construiește în ani, pas cu pas.

Un parcurs pentru fiecare vârstă, de la 6 la 18 ani

În anul școlar 2026–2027, Logiscool Suceava oferă programe adaptate vârstei și nivelului de experiență, de la primii pași în lumea digitală până la programare avansată. Copiii pot explora programarea, robotica, Python, Inteligența Artificială & Data Science, dezvoltarea de aplicații, game development, design 3D, ilustrație digitală, video și creație cu ajutorul AI.

Pentru cei aflați la început, accentul este pus pe descoperire, logică, creativitate și construirea unei relații sănătoase cu tehnologia. Pe măsură ce avansează, proiectele devin tot mai complexe, iar elevii trec de la utilizarea tehnologiei la înțelegerea și construirea ei.

Logiscool Suceava deschide noul an școlar sub semnul Inteligenței Digitale: copiii au nevoie să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să gândească cu ea

Tehnologia nu este inamicul. Lipsa de direcție poate fi.

Copiii de astăzi vor crește într-o lume în care AI-ul va fi firesc prezent în educație, muncă și viața de zi cu zi. Soluția nu este să îi ținem departe de tehnologie, ci să îi învățăm să o folosească bine.

Să știe când să aibă încredere într-un instrument digital și când să pună întrebări. Să poată diferenția informația de conținutul înșelător. Să înțeleagă că AI-ul este un instrument, nu un înlocuitor pentru propria gândire. Și, mai ales, să descopere că în fața unui ecran pot face mult mai mult decât să consume.

Pot crea. Pot programa. Pot construi. Pot cerceta. Pot rezolva probleme.

Aceasta este direcția noului an la Logiscool Suceava: mai mult decât programare – Inteligență Digitală pentru viitor.

Data de start: Cursurile noului an școlar încep în 21 septembrie 2026

Cursurile noului an școlar încep în Vârste: Copii și adolescenți între 6 și 18 ani

Copii și adolescenți între 6 și 18 ani Programe: Programare • Robotică • AI & Data Science • Competențe Digitale • Creative Tech

Programare • Robotică • AI & Data Science • Competențe Digitale • Creative Tech Locație: Logiscool Suceava – Centrul de Afaceri Bucovina, Blvd. 1 Mai, nr. 10

Logiscool Suceava – Centrul de Afaceri Bucovina, Blvd. 1 Mai, nr. 10 Telefon: 0722 436 513

0722 436 513 Website & Înscrieri: https://www.logiscool.com/ro/locations/suceava/courses

Locurile sunt limitate, iar unele dintre cele mai populare programe se ocupă cu câteva săptămâni înainte de start.

Descoperă toate temele și rezervă locul copilului tău!