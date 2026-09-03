Locuri de muncă disponibile la ACET Suceava

Operatorul regional de servicii de apă și canalizare, ACET S.A. Suceava, recrutează personal pentru 13 posturi vacante.

Locurile de muncă disponibile sunt:

* 7 posturi de instalator/lăcătuș mecanic/muncitor necalificat la Secția Mentenanță Rețele;

* 1 post de instalator la Serviciul Metrologie, Contorizare;

* 1 post de instalator la Compartimentul Monitorizare Pierderi de Apă;

* 1 post de instalator la Secția Mentenanță Generală – Formația Imobile;

* 2 posturi de cititor contoare apă, la Agenția Vatra Dornei și Agenția Fălticeni;

* 1 post de inginer la Atelierul SCADA / Electrice / Automatizări.

Pentru posturile de instalator/lăcătuș mecanic sunt necesare minimum 10 clase și un curs de calificare în domeniu.

Pentru postul de muncitor necalificat este necesară absolvirea a minimum 10 clase.

Pentru cititor contoare apă, candidații trebuie să fie absolvenți de liceu, profil tehnic.

Pentru postul de inginer sunt necesare studii superioare în domeniul electric, electrotehnic sau automatizări. Atestatul ANRE, cursurile de perfecționare și experiența în lucrări electrice, montaj și punere în funcțiune reprezintă un avantaj.

Salariile de încadrare (venit net) sunt de 4.485 – 4.637 de lei pentru instalator/lăcătuș mecanic; 4.350 de lei pentru muncitor necalificat; 4.415 lei pentru cititor contoare apă; 5.544 – 5.762 lei pentru inginer.

Nivelul salarial poate crește în funcție de vechimea în muncă, experiența profesională și condițiile aplicabile postului.

Angajații beneficiază și de tichete de masă în valoare de 35 de lei pentru fiecare zi lucrătoare și vouchere de vacanță de 800 de lei pe an.

Cei interesați trebuie să depună cerere de înscriere; CV; copie după diploma de studii; copie după carnetul de muncă sau adeverință de vechime; copie după cartea de identitate; adeverință medicală de la medicul de familie.

Dosarele se depun până la 30 septembrie 2026, la registratura ACET S.A. din Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 5.

Pentru informații suplimentare, candidații pot contacta Serviciul Resurse Umane, Salarizare, la numărul 0230 206 315.